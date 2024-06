Piłkarski sparing z Ukraińcami

fot. Mikołaj Sobczak (arch. portEl.pl)

9 lipca w Gniewinie Olimpia Elbląg zmierzy się z reprezentacją Ukrainy do lat 19. Rywale elblążan przygotowują się do Mistrzostw Europy do lat 19.

15 lipca w Belfaście i Larne (Irlandia Płn.) odbędą się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej do lat 19. Jednym z uczestników turnieju będzie reprezentacja Ukrainy. 6 dni przed rozpoczęciem turnieju młodzi Ukraińcy rozegrają mecz sparingowy w Gniewinie. Ich rywalem będzie Olimpia Elbląg. Drużyna Sebastiana Letniowskiego jest w trakcie przygotowań do sezonu 2024/25. Mecz odbędzie się 9 lipca o godzinie 17 w kompleksie sportowym w Gniewinie. Na Mistrzostwach Europy Ukraińcy w grupie zmierzą się gospodarzami - Irlandią Północną, Norwegią i Włochami. W grupie B zagrają: Dania, Turcja, Francja Hiszpania. Z grupy do fazy pucharowej wychodzą dwie najlepsze drużyny. Tytułu mistrzowskiego bronią Włosi. . Sparingi Olimpii Elbląg: - Olimpia Grudziądz (II liga) – 29 czerwca, Elbląg - ŁKS Łomża (III liga) – 6 lipca, Elbląg - Ukraina U 19 - 9 lipca, Gniewino - Elana Toruń (III liga) – 13 lipca, Elbląg - Polonia Lidzbark Warmiński (III liga) – 14 lipca, wyjazd

SM