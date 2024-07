Powrót po dwóch latach

Zagrał we wszystkich sparingach Olimpii przed zbliżającym się sezonem 2024/25, ale nie było pewności czy dołączy do drugoligowego zespołu. Po okresie testów jednak przekonał sztab szkoleniowy i tym samym powrót Oskara Kordykiewicza stał się faktem.

- Myślę, że nie wykorzystałem swojej okazji w 2. lidze, nie byłem jeszcze na tyle doświadczonym zawodnikiem. Chcę te doświadczenie zebrać w 3. lidze i jak najszybciej wrócić do drugiej, a nawet pierwszej ligi. Taki zakładam sobie cel - mówił Oskar Kordykiewicz w wywiadzie dla Dziennika Bałtyckiego w październiku 2023 r. przy okazji odbierania nagrody w ramach rankingu “Piłkarskie Orły 2023” za najwięcej zdobytych bramek na Warmii i Mazurach. Tym samym cel powrotu na poziom centralny się urzeczywistnił.

Ostatnie dwa sezony nowy-stary zawodnik Olimpii rozegrał w GKS-ie Wikielec, z którym najpierw wygrał forBET IV ligę, następnie sezon 2023/24 spędził w III lidze grupy I. W ostatniej kampanii ligowej wystąpił w 29. meczach, strzelił 7 goli. Po zakończeniu rozgrywek jego kontrakt wygasł i stał się wolnym zawodnikiem.

Wobec zaistniałej sytuacji wrócił do Elbląga i od początku przygotowań starał się przekonać do swoich umiejętności trenera Letniowskiego. Ostatecznie sztuka się udała i w nadchodzącym sezonie 2024/25 Kordykiewicz będzie miał okazję poprawić swoje liczby w Olimpii Elbląg, dla której zagrał dotychczas w 32 spotkaniach, strzelił dwa gole.

Ofensywny zawodnik urodził się 4 maja 2000 r. w Elblągu. W wieku 10 lat wyjechał do Anglii gdzie większość czasu szkolił się w Barnsley FC. Mając 17 lat wrócił do Polski i zaczął reprezentować Olimpię Elbląg. Oprócz wspomnianych meczów w pierwszej drużynie, występował również w czwartoligowych rezerwach, zaliczył także półroczne wypożyczenie do czwartoligowego wówczas Huraganu Morąg.

Oskar Kordykiewicz jest ósmym zawodnikiem, który podpisał kontrakt z Olimpią w trwającym okienku transferowym. W niedzielę (21 lipca) żółto-biało-niebiescy rozpoczną sezon 2024/25 od meczu z Podbeskidziem w Bielsku-Biała.

Od redakcji: Więcej o sytuacji w klubie przed startującym właśnie sezonem napiszemy w piątek.