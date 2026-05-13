Przełamanie potrzebne od zaraz

Mecz goni mecz, czasu na treningi prawie nie ma, a sezon pędzi już w stronę mety. Trzy mecze w dziewięć dni, z tyłu głowy sześć spotkań bez zwycięstwa i coraz mniej miejsca na pomyłki. Kolejną szansę na przerwanie fatalnej serii Olimpia będzie miała w środę, 13 maja. Na A8 przyjadą rozpędzone Wigry Suwałki.

Przypomnijmy, że w tym sezonie nastąpiła zmiana trenera w Suwałkach. Wigry wykonały ruch bardziej charakterystyczny dla klubów mających jasno rozpisany plan niż dla zespołów szukających ratunku. 14 października 2025 r., dwa dni po efektownym 3:0 nad Lechią Tomaszów Mazowiecki, klub ogłosił, że Pawła Cimochowskiego, autora awansu do III ligi i jednego z architektów odbudowy Wigier, zastąpi 29-letni Arkadiusz Szczerbowski. Były bramkarz Wigier, a później członek sztabów w drużynach Dawida Szulczka i Adriana Siemieńca, dostał zadanie rozwinięcia projektu, który już wcześniej zaczął nabierać rozpędu.

Nowy rozdział rozpoczął się od wyjazdowego zwycięstwa 2:1 nad Mławianką Mława. Później przyszły kolejne mocne sygnały. Wigry rozbiły Olimpię Elbląg 4:1, następnie KS Wasilków również 4:1, a jesień zamknęły między innymi zwycięstwami nad Jagiellonią II Białystok, Ząbkovią Ząbki i Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. W tamtym okresie zdarzyło tylko jedno potknięcie, porażka z Wartą Sieradz. Końcówka 2025 roku pozostawiła jednak obraz zespołu coraz bardziej pewnego siebie, ofensywnego i zwyczajnie groźnego dla całej ligi.

Nowy rok Wigry zaczęły źle. Najpierw przyszła wysoka porażka 0:4 z Widzewem II Łódź, później 0:3 z KS CK Troszyn. W Suwałkach nikt jednak nie spanikował. Reakcja była natychmiastowa i bardzo efektowna. Wigry rozgromiły Znicz Biała Piska aż 7:0, później punktowały z Wisłą II Płock, Bronią Radom i GKS-em Wikielec. Wiosną dołożyły zwycięstwa nad ŁKS-em Łomża, Lechią Tomaszów Mazowiecki i Mławianką Mława, a równolegle pewnym krokiem zameldowały się w finale wojewódzkiego Pucharu Polski. W międzyczasie porażka z Legią II Warszawa, która nie wybiła drużyny z rytmu.

Tabela obejmująca okres od objęcia zespołu przez Arkadiusza Szczerbowskiego pokazuje Wigry w absolutnej czołówce ligi. Suwalczanie zdobyli w tym czasie 38 punktów w 18 meczach, wygrywając aż dwanaście spotkań i strzelając 36 goli. Wyżej znalazły się jedynie rezerwy Legii Warszawa, KS CK Troszyn oraz ŁKS Łomża. Wigry wyprzedziły natomiast między innymi Wartę Sieradz, Jagiellonię II Białystok i Widzew II Łódź. Szczególne wrażenie robi bilans bramkowy 36:21, ponieważ za tymi liczbami stoi futbol odważny, ofensywny i grany na dużej intensywności. Suwałki coraz mocniej zaczęły przypominać miejsce, które jeszcze niedawno rywalizowało w I albo II lidze.

Margines błędu jest mały

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w tabeli III ligi grupy I, Wigry Suwałki zajmują czwarte miejsce z dorobkiem 56 punktów. Strata do trzeciego ŁKS-u Łomża wynosi sześć oczek. Zupełnie inne nastroje towarzyszą w Olimpii Elbląg. Żółto-biało-niebiescy zajmują dwunaste miejsce i mają na koncie 36 punktów. Przewaga nad dolnymi rejonami tabeli nadal pozostaje niebezpiecznie mała, dlatego każdy kolejny mecz urasta do rangi spotkania o ogromnym ciężarze. Seria wcześniejszych pięciu porażek (sześciu licząc również WPP) mocno skomplikowała sytuację Olimpii, a oddech przyniósł dopiero walkower przyznany za mecz z GKS-em Bełchatów. Tabela wciąż jednak nie daje komfortu ani przestrzeni na spokojne kalkulacje.

Walkower pomógł, problemów nie rozwiązał

Według najnowszej symulacji opublikowanej przez Symuliga.pl ryzyko spadku Olimpii Elbląg wynosi obecnie 9,4 procent. Tuż przed meczem z Widzewem II Łódź model wyliczał zagrożenie na poziomie 7,7 procent, więc ostatnia kolejka ponownie zwiększyła niepokój przy Agrykola. Trzeba jednak pamiętać o jednym istotnym szczególe. W symulacji uwzględniono również wariant, w którym spada drużyna z 14. miejsca. Taki scenariusz nadal pozostaje możliwy, ponieważ utrzymanie czternastej pozycji zależy od wyników baraży o II ligę. Jeśli wicemistrz III ligi grupy I nie wywalczy awansu, wtedy czternasta lokata również oznacza degradację. Symuliga bierze więc pod uwagę pełny, najbardziej niebezpieczny wariant układu tabeli.

Mimo wszystko sytuacja Olimpii nadal wygląda wyraźnie lepiej niż jeszcze kilkanaście dni temu. Żółto-biało-niebiescy mają 36 punktów i pozostają nad kreską, a walkower za mecz z GKS-em Bełchatów dał drużynie bardzo ważny oddech. Problem polega na tym, że dolna część tabeli przypomina ścisk w wagonie podmiejskiego pociągu. Między Olimpią a strefą spadkową różnice są niewielkie, dlatego kolejne wpadki mogą momentalnie zmienić nastroje. Środowe spotkanie z Wigrami Suwałki urasta więc do rangi meczu, który może bardzo mocno przybliżyć Olimpię do spokojniejszej końcówki sezonu albo ponownie wciągnąć ją w wir nerwowego oglądania tabeli i analiz statystycznych uwzględniający terminarz, także bezpośrednich rywali zagrożonych spadkiem.

Bilans konfrontacji

27 meczów: 12 zwycięstw Olimpii, 7 remisów, 8 zwycięstw Wigier;

bramki: 36:32 dla Olimpii

04.07.1976 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 3:1 (Tyl x2, Beger),

18.07.1976 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:3 (Beger, Stryganek, Kierno)

19.10.1980 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 0:0

23.05.1981 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 4:1 (Spychalski x2, Kliszewicz, Gołębiewski)

09.09.1984 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:2 (Boros, Karman)

28.04.1985 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:1 (Spychalski)

21.09.1988 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:1 (Hanis)

14.05.1989 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (Swajda, Buczkowski)

28.09.2002 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 0:1 (Wiśniewski)

26.04.2003 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:0 (Sznaza)

23.08.2006 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (Trafarski, Wierzba)

06.04.2007 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 4:1 (Ruszkul)

08.09.2007 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1 (Lepka)

19.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (A. Kowalczyk, Sambor)

25.07.2009 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:0 (Ł. Pietroń)

15.11.2009 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 3:0 (walkower)

18.09.2010 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:0

07.05.2011 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

15.08.2012 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:2 (Lewandowski, Burzyński)

17.04.2013 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 3:0 (Nadijewskij, Raduszko, Wierzba)

07.09.2013 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 3:0

12.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

28.08.2020 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1 (Wenger)

06.03.2021 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

13.08 2021 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:0

04.12.2021 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 4:1 (Sienkiewicz x3, Stanisławski)

25.10.2025 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 4:1 (Kozera)

Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki w środę, 13 maja, godz. 17., Stadion Miejski ul. Agrykola 8.