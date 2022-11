Przerwa w piłkarskich urlopach

Piłkarze Olimpii Elbląg na dwa tygodnie wznowili treningi podczas przerwy między rundami. Żółto - biało - niebiescy w tym czasie rozegrają trzy sparingi: z Olimpią II Elbląg, Arką Gdynia i Jaguarem Gdańsk.

- Chcemy utrzymać to, co zbudowaliśmy i zobaczyć, jak wyglądamy na tle drużyny walczącej o awans do ekstraklasy - mówił Przemysław Gomułka, trener Olimpii Elbląg w wywiadzie podsumowującym rundę jesienną swojego zespołu.

To pierwszy okres treningów zaplanowany przez sztab szkoleniowy Olimpii Elbląg podczas zimowej przerwy. W trakcie tego okresu piłkarze rozegrają trzy mecze sparingowe. Pierwszym rywalem będą rezerwy Olimpii Elbląg.

7 grudnia w Gdynia (Narodowy Stadion Rugby) zmierzy się z pierwszoligową Arką Gdynia. W gdyńskim zespole zmienił się trener. - nowym szkoleniowcem Arki został Hermes Neves Soares. Początek spotkania o godzinie 11.

Trzecim rywalem żółto-biało-niebieskich będzie Jaguar Gdańsk - ósma drużyna pomorskiej IV ligi po rundzie jesiennej. To spotkanie odbędzie się w sobotę 10 grudnia.

O szczegółowych godzinach rozpoczęcia meczu poinformujemy w terminie późniejszym. Mecz z Jaguarem będzie ostatnim akordem grudniowego zgrupowania. Potem znów przerwa. Do treningów Olimpijczycy wrócą 9 stycznia i już bez przerw będą przygotowywać się do startu rundy wiosennej. Znany jest już jeden rywal żółto-biało-niebieskich: 21 stycznia Olimpijczycy ponownie zmierzą się z Arką Gdynia.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Olimpii Elbląg