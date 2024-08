Punkty zostawione ze Świtem

Pierwsze w historii spotkanie Świtu Szczecin z elbląską Olimpią zakończyło się zwycięstwem gospodarzy. Żółto-biało-niebiescy nie potrafili w stolicy Pomorza Zachodniego zdobyć choć honorowej bramki. Świt Szczecin - Olimpia Elbląg 3:0.

Beniaminek II ligi Świt Szczecin doskonale rozpoczął sezon 2024/25. Tego samego nie można powiedzieć o elbląskiej Olimpii, która jeszcze w tym sezonie nie zaznała smaku zwycięstwa. Po części Olimpijczycy płacą cenę za budowanie zespołu praktycznie od nowa.

Mecz w Szczecinie lepiej zaczęli gospodarze, którzy szybko chcieli wyjść na prowadzenie. Już w 13. minucie tylko szczęście i noga strzegącego bramki Olimpii Kacpra Tułowieckiego uratowała Olimpijczyków od straty gola. Piłka przeszła przez pole karne trafiła do Dawida Kisły, ten miał tylko Kacpra Tułowieckiego przed sobą. Trafił go w nogę. Ale co się odwlecze to nie uciecze. 10 minut później gospodarze stworzyli sobie sytuację ofensywną. Pierwszy strzał Kacper Tułowiecki jeszcze obronił, ale wobec dobitki Szymona Kapelusza był już bezradny.

W pierwszej połowie elblążanie w zasadzie raz poważnie zagrozili bramce szczecińskiego zespołu. W 37. minucie dobra sytuacje do wyrównania miał Wojciech Fadecki. Zimną krew w bramce Świtu zachował Adrian Sandach i wynik nie uległ zmianie. W końcowych minutach jeszcze Dawid Kisły trafił w słupek.

W drugiej połowie Olimpijczycy mieli problem ze stwarzaniem sobie sytuacji do zdobycia wyrównującej bramki. Najlepsza sytuację mieli w 73. minucie, kiedy to Mateusz Kuzimski trafił w poprzeczkę.

Niewykorzystana sytuacja zemściła się niemal natychmiast: W 81. minucie wynik podwyższył Szymon Nowicki wbijając piłkę po interwencji Kacpra Tułowieckiego. W doliczonym czasie gry wynik spotkania ustalił Dawid Wierzba, który tak nieszczęśliwie interweniował, że skierował piłkę do własnej bramki.

W środę (6 sierpnia) Olimpijczycy zagrają w Stalowej Woli z tamtejszą Stalą w rundzie wstępnej Pucharu Polski. W Elblągu podopiecznych Sebastiana Letniowskiego zobaczymy 10 sierpnia, kiedy to podejmą Skrę Częstochowa.

Świt Szczecin - Olimpia Elbląg 3:0 (1:0)

Bramki: 1:0 - Kapelusz (23. min.), 2:0 - Nowicki (81. min.), 3:0 - Wierzba (90+3 min.; sam.)

Olimpia: Tułowiecki - Łaszak (72‘ Czapliński), Kuczałek (69‘ Yatsenko), Tiahlo (61‘ Wierzba), Mruk, Tobojka (61‘ Kozera), Stępień (69‘ Senkevich), Szałecki, Bogusławski, Fadecki, Kuzimski