Rezerwy Olimpii rozpoczynają sezon

Piąty sezon rozpoczynają piłkarze rezerw Olimpii Elbląg. W najbliższą sobotę podopieczni Karola Przybyły rozegrają mecz rundy Wstępnej Pucharu Polski. Tydzień później żółto-biało-niebiescy zainaugurują rozgrywki IV ligi.

Cel drużyny się nie zmienia: wprowadzanie kolejnych piłkarzy Akademii do rozgrywek seniorskich i ogrywanie olimpijskiej młodzieży. Już w końcówce poprzedniego sezonu na boiskach IV ligi mogliśmy oglądać debiutantów: piłkarzy Akademii, którzy stawiali pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że większość piłkarzy nie miałaby nic przeciwko, aby powtórzyć drogę Jakuba Braneckiego, który przez rezerwy wybiegał sobie drogę do pierwszego zespołu Olimpii, a potem transfer do I ligi.

Trzeba też pamiętać, że część piłkarzy rezerw trenowała z pierwszym zespołem Olimpii. Prawdopodobnie w barwach „jedynki” w tej rundzie zobaczymy kilku piłkarzy, którzy w ubiegłym sezonie rywalizowali w IV lidze. W inaugurującym II ligę meczu z rezerwami Lecha Poznań trener Przemysław Gomułka do składu powołał trzech wychowanków: Kacpra Łaszaka, Kacpra Filipczyka oraz Konrada Łabeckiego. Ten ostatni dostał pięć minut w końcówce spotkania. W poprzednim sezonie pomocnik uzbierał 451 minut w 11 spotkaniach II ligi, wystąpił także w dwóch meczach Pucharu Polski.

W okresie przygotowawczym Olimpia II rozegrała cztery mecze kontrolne.

- vs Concordia Elbląg (III liga, grupa I) 0:1

- vs Powiśle Dzierzgoń (IV liga pomorska) 1:2 (K. Żebrowski)

- vs Supra Kwidzyn (IV liga pomorska) 0:0

- vs Motor Lubawa (IV liga warmińsko – pomorska) 3:5 (Dziurdzia, Szopiński, testowany)

Ostatecznym sprawdzianem przed startem IV ligi będzie mecz rundy wstępnej Wojewódzkiego Pucharu Polski. W sobotę (29 lipca) w Powodowie Olimpijczycy zmierzą się z miejscową Pamą (A klasa). Początek spotkania o godzinie 17. W wojewódzkim pucharze dotychczas obie drużyny spotkały się dwukrotnie i dwukrotnie ze zwycięstwa cieszyli się elblążanie (5:0 w 2022 r. i 3:2 w 2020 r.)

Olimpijczycy rozgrywki ligowe rozpoczną w pierwszy weekend sierpnia (dokładna data nie jest jeszcze znana). W Elblągu podejmą Polonię Lidzbark Warmiński.

