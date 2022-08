Są takie mecze, których przegrać nie można

Najbardziej interesujący mecz sezonu - tak zapowiada się środowe (10 sierpnia) spotkanie II ligi pomiędzy Olimpią Elbląg a Stomilem Olsztyn. Początek o godz. 19. Historia spotkań ze Stomilem trwa od ponad 40 lat i jest pełna emocji.

Na początek trochę historii. Sezon 1979/80 Olimpia Elbląg zakończyła na 6. miejscu w swojej grupie w klasie międzywojewódzkiej (trzeci poziom rozgrywek) Ówczesną grupę tworzyły: Gwardia Koszalin , Gryf Słupsk, Polonia Bydgoszcz, Wisła Tczew, Czarni Słupsk, Pomorzanin Toruń, Gedania Gdańsk, BKS Bydgoszcz, Goplania Inowrocław, Brda Bydgoszcz, Elana Toruń, rezerwy Arki Gdynia, Pogoń Lębork i Cuiavia Inowrocław.

Po sezonie przeprowadzono reformę rozgrywek - klasę międzywojewódzką oficjalnie przemianowano na III ligę. Zmniejszyła się też liczba grup na trzecim szczeblu rozgrywek: z ośmiu do czterech. Dla elblążan miało to niebagatelne znaczenie. W sezonie 1980/81 r. mieli rywalizować zupełnie innymi drużynami. Skład grupy drugiej III ligi przedstawiał się następująco: Olimpia Elbląg, Polonez Warszawa, Włókniarz Pabianice, Pomorzanin Toruń, Unia Skierniewice, Boruta Zgierz, Polonia Warszawa, Gwardia Szczytno, Stomil Olsztyn, Wigry Suwałki, Mazur Ełk, AZS, AWF Warszawa, Hutnik Warszawa i Gwardia Białystok. I w ten sposób po raz pierwszy w historii skrzyżowały się losy Olimpii Elbląg i Stomilu Olsztyn w meczu o punkty.

Do pierwszego ligowego starcia doszło 2 listopada 1980 r. w Olsztynie. Po 90 minutach było 0:0. Do Elbląga Stomil przyjechał 14 czerwca. Olimpia zajmowała wówczas pierwsze miejsce w tabeli i robiła wszystko, żeby awans do II ligi nie wymknęła się z rąk „na ostatniej prostej“. Olsztynianie zajmowali miejsce w środku tabeli - już wcześniej wypisali się z walki o awans i o spadek.

„Goście pewni miejsca w środku tabeli grając bez obciążeń psychicznych, które widoczne były w poczynaniach naszej jedenastki sługo stawiali skuteczny opór. Po uzyskaniu prowadzenia w 18. minucie, po ewidentnym błędzie naszych obrońców“ Stomil groźnie kontratakował, a Olimpia mimo optycznej przewagi miała trudności w przeprowadzeniu akcji mogących zagrozić bramce gości. Dopiero w 39. minucie po akcji Drewy i Radowskiego , ten ostatni zmusił bramkarza do kapitulacji. Druga połowę zapoczątkowali nasi piłkarze oblężeniem bramki gości połączonym z ostrym strzelaniem. Tylko dzięki znakomitym interwencjom bramkarza Kozakiewicza Stomil nie stracił gola. Na ożywienie ofensywnych poczynań Olimpii wpłynęła bardzo dobra gra Spychalskiego, którego akcje w drugiej połowie rozbijały blok defensywy gości. W 58. minucie, po rzucie rożnym piłka trafiła na głowę Małka, który dopełnił formalności. Było więc 2:1, wynik satysfakcjonujący piłkarzy i kibiców. Mimo wielu okazji do jego podwyższenia rezultat ten utrzymał się do 84. minuty, kiedy po przebojowym rajdzie Spychalski podał piłkę lepiej ustawionemu Radowskiemu. Bramka nie padła, gdyż napastnik Olimpii został sfaulowany na polu karnym. Rzut karny podyktowany za to przewinienie pewnie wykorzystał Kliszewicz ustalając wynik meczu na 3:1“ - relacjonował Henryk Janicki w Głosie Zamechu.

W następnej kolejce w Warszawie Olimpijczycy zapewnili sobie awans do II ligi po zwycięstwie 1:0 na Polonią. Stomil został w III lidze... Tak się zaczęła historia ligowych zmagań. W środę (10 sierpnia) piłkarze obu drużyn dopiszą kolejny rozdział tej rywalizacji.

Jutrzejszy mecz będzie swoistą walką o prymat w województwie warmińsko-mazurskim. Nawiasem mówiąc, pokazuje to mizerię futbolu w województwie, w którym jest Elbląg - jeżeli dwie najlepsze drużyny grają na trzecim szczeblu rozgrywek.

Stomil Olsztyn jest spadkowiczem z I ligi. Obecny sezon zaczął... tak sobie. Okazałe zwycięstwo 6:2 nad rezerwami Zagłębia Lubin i trzy remisy - z Kotwicą Kołobrzeg, Polonią Warszawa i Garbarnią Kraków. Olsztyński zespół ma swoje problemy.

- Różnie czasami wygląda to na boisku, ale tak będzie. Wiemy w jakim momencie jesteśmy i na pewne aspekty potrzeba czasu. Ale na tym, co obserwujemy w każdym z tych czterech meczów można budować i z optymizmem patrzeć w przyszłość - mówił Szymon Grabowski, trener Stomilu Olsztyn po sobotnim meczu swojej drużyny z Garbarnią Kraków.

W przerwie letniej do Olsztyna przenieśli się dwaj byli piłkarze Olimpii: Piotr Kurbiel i Hubert Krawczun. Ten pierwszy ma już na koncie dwie bramki (obie strzelone rezerwom Zagłębia Lubin, w tym jedna z rzutu karnego). Przypomnijmy, że w sezonie 2021/22, kiedy piłkarz występował w Olimpii Elbląg czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców (trzy gole w lidze, jeden w Pucharze Polski). Obaj piłkarze są podstawowymi zawodnikami drużyny Szymona Grabowskiego.

Olimpia w sobotę wywalczyła pierwsze trzy punkty. I jest to jedyny chyba pozytyw, który można powiedzieć o meczu z Pogonią Siedlce. Obie drużyny męczyły się na boisku, ostatecznie Aron Stasiak skierował piłkę do celu. - W takich meczach rodzi się drużyna - podsumował spotkanie Przemysław Gomułka, trener Olimpii Elbląg.

Kibice obydwu drużyn, delikatnie mówiąc, nie pałają do siebie sympatią. Wiemy, że na mecz wybiera się pokaźna grupa kibiców Stomilu oraz klubów zaprzyjaźnionych.

- Policjanci szacują, że na mecz może przyjechać nawet kilkuset kibiców. Siły i środki wykorzystane podczas zabezpieczania tej imprezy sportowej będą adekwatne. Wszystko w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przyjezdnym oraz mieszkańcom Elbląga - informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Kibice żółto-biało-niebieskich apelują o przyjście na mecz w białych koszulkach lub bluzach. Początek spotkania (środa, 10 sierpnia) o godzinie 19 na Stadionie Miejskim w Elblągu. Bilety są sprzedawane tylko w kasie klubowej (kasa czynna w godzinach 12 - 19). Otwarte będą sektory A1, A2, VIP, B3 oraz łuk.

Transmisję ze spotkania przeprowadzi też TVP Sport.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg