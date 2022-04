Strategiczny sponsor w Akademii

Akademia Olimpii pozyskała sponsora strategicznego, którym został Orlen. Ile pieniędzy otrzyma klub od spółki skarbu państwa? - Tajemnica handlowa - odpowiada Grzegorz Bałkowiec z PKN Orlen. Zobacz zdjęcia.

W kompleksie sportowym przy ul. Moniuszki odbyła się dziś konferencja prasowa, na której poinformowano o pozyskaniu przez Akademię Olimpii sponsora strategicznego. Został nim koncern energetyczny Orlen - Dla nas sponsoring sportowy jest czymś więcej niż tylko ekspozycją logotypu. Jest to odpowiednia platforma do propagowania określonych wartości. PKN Orlen obecnie wspiera ponad 44 tys. dzieci w naszym kraju. Wspieramy wybitnych sportowców, ale najważniejsze są dla nas dzieci - mówił Grzegorz Bałkowiec z PKN Orlen.

- Na ten moment Olimpia czekała wiele lat. Poważny sponsor przyszedł do naszego klubu. Cieszę się, że jesteście z nami i za kilka lat będziemy wspólnie widzieć efekty naszej współpracy - dodał Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg.

Orlen wesprze Akademię Olimpii Elbląg. Na koszulkach piłkarzy pojawi się logotyp koncernu, Umowa została podpisana do końca roku. Prezes Olimpii liczy, że będzie sukcesywnie przedłużana. Ile pieniędzy otrzyma klub? - Na to pytanie nie możemy odpowiedzieć. Jest to bardzo poufna informacja objęta tajemnicą handlową - odpowiedział Grzegorz Bałkowiec.