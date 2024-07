Super snajper i nowy obrońca w Olimpii (aktualizacja)

Dotychczas poznaliśmy nazwiska pięciu zawodników, którzy od przyszłego sezonu będą reprezentować drugoligowych żółto-biało-niebieskich, ale ruchy transferowe nadal trwają. Tym razem Olimpia zakontraktowała napastnika oraz kolejnego obrońcę.

Już od kilku dni wiedzieliśmy, że z elbląską drużyną związali się: bramkarz - Kacper Tułowiecki, obrońca - Łukasz Bogusławski oraz pomocnicy: Radosław Stępień, Wojciech Fadecki oraz Dawid Szałecki. Trener Letniowski po meczu z ŁKS-em Łomża wspominał o potrzebie wzmocnienia pozycji napastnika i ostatecznie zapowiedź się zmaterializowała. Z Olimpią związał się doświadczony snajper - 33-letni Mateusz Kuzimski.

Nowy zawodnik w swoim piłkarskim CV posiada występy w Ekstraklasie w barwach Warty Poznań, dla której rozegrał 51 meczów ligowych (strzelił 8 bramek, zaliczył 5 asyst) i 4 w ramach Pucharu Polski (3 gole). Po Warcie przeniósł się do I-ligowej Arki Gdynia, do której mógł trafić zdecydowanie wcześniej. Gdy miał 19 lat był testowanym w trójmiejskiej drużynie, zaliczył dwa występy w Młodzieżowej Ekstraklasie (przeciwko Legii Warszawa i Śląskowi Wrocław) w każdym meczu strzelił po bramce. Do transferu ostatecznie nie doszło z powodu braku porozumienia na linii Gryf 2009 Tczew (ówczesny klub Kuzimskiego) a Arką.

Mateusz Kuzimski może pochwalić się także występami na pierwszoligowych boiskach m.in. w Chojniczance Chojnice, w której w sezonie 2019/20 strzelił 15 goli, zostając wicekrólem rozgrywek. Dwie bramki więcej zdobył wówczas Fabian Piasecki reprezentujący Zagłębie Sosnowiec.

Ostatnim pracodawcą świeżo zakontraktowanego napastnika Olimpii była Radunia Stężyca. Grał w niej w rundzie wiosennej 2022/23 oraz w minionych rozgrywkach. Łącznie w 40 meczach strzelił 21 goli, ale zwłaszcza ostatnie były udane, bo w 30 meczach zdobył 16 bramek i tylko trzech zawodników w ligowej klasyfikacji miała lepszą statystykę. Można przypomnieć, że najlepszymi strzelcami Olimpii w poprzednim sezonie był napastnik Adam Żak oraz obrońca Michał Kuczałek - po 6 goli.

Żółto-biało-niebiescy zdecydowali się również podpisać kontrakt z obrońcą Orestem Tyaglo. W ostatnim sparingu Olimpii z reprezentacją Ukrainy U-19 wystąpił w pierwszym składzie jako “zawodnik testowany”. Urodzony 21 lutego 2000 r. grał ostatnio w czeskim SK Hanacka Slavia Kromieryż, w przeszłości reprezentował swój kraj w kadrze U-18.