Świt goni baraże, Olimpia ucieka przed zatonięciem

W obozie Olimpii Elbląg trwa nerwowe przeliczanie punktów i kalkulowanie scenariuszy, bo zespół spoczął na dnie tabeli niczym Titanic po spotkaniu z górą lodową. Mimo to wciąż żywi nadzieję, że znajdzie swoją dryfującą deskę ratunku. Pytanie brzmi: czy Świt Szczecin okaże się wybawczą tratwą, pozwalającą Olimpii nabrać oddechu, czy raczej kolejną bryłą lodu, która znacząco ochłodzi entuzjazm elblążan w walce o drugoligowy byt?

Olimpia Elbląg ma 11 punktów po 18 kolejkach, a jej skuteczność przypomina grę w statki: wiele strzałów, mało celnych trafień. I trudno się dziwić, skoro elblążanie mają najgorszą ofensywę w lidze. 16 goli w całym sezonie to wynik, który na razie nie zachwyca, choć w futbolu wszystko może się odmienić w jednej chwili. Świt Szczecin? Beniaminek, który zamiast nieśmiało stukać do drzwi II ligi, od razu usiadł przy stole i zaczął rozdawać karty. Oni spoglądają w stronę baraży, podczas gdy Olimpia zerka pod siebie. A tam? Ciemność, widzę ciemność.

Świt nie przyszedł tu na staż, oni od razu zabrali się do pracy i z precyzją wprawnych rzemieślników kolekcjonują punkty. Choć w ich składzie próżno szukać gwiazd rodem z futbolowych billboardów, to ich skuteczność jest solidna i niezawodna – może nie na poziomie szwajcarskiego zegarka, ale wystarczająco dobra, by regularnie punktować. Olimpia natomiast przeszła zimą solidne przemeblowanie, ale czy była to chaotyczna rewolucja, czy dobrze zaplanowany remont kapitalny, pokażą dopiero najbliższe mecze. Na razie zapach świeżej farby wciąż unosi się w powietrzu, gdzieniegdzie trzeba jeszcze dokręcić kilka śrubek, ale to moment, by chwycić za narzędzia i zacząć odrabiać straty punktowe.

Nie ma już miejsca na błędy

Olimpia ma 11 punktów, tylko 2 zwycięstwa i bilans bramkowy 16:36. Liczby nie kłamią, a ich wymowa jest brutalna. Świt natomiast zgromadził 27 punktów, zajmuje 8. miejsce, a jego bilans 28:29 może nie rzuca na kolana, ale zapewnia solidną pozycję, której nie sposób nie zazdrościć. W Elblągu doskonale zdają sobie sprawę, że to nie czas na kalkulacje, a na działanie. Jeśli teraz nie zaczną gromadzić punktów, to w maju zamiast walczyć o utrzymanie, staną przed widmem futbolowej tułaczki w niższej lidze. Świt gra z większym spokojem. Oni mogą, ale nie muszą. Olimpia? Olimpia musi.

Zimowe poligonowe manewry

Żółto-biało-niebiescy spędzili zimę na piłkarskim poligonie, gdzie każdy sparing przypominał dobrze wyposażone laboratorium: testy, eksperymenty i skrupulatne zbieranie danych do precyzyjnej diagnozy. Siedem meczów, kilka triumfów, kilka lekcji pokory i mnóstwo materiału do analizy. Były przebłyski, jak efektowne 6:3 z Mławianką, była defensywna żelazna kurtyna (0:0 z Polonią), ale i momenty, gdy zespół musiał nadrabiać zaległości szybciej niż student przed egzaminem (2:2 z Gedanią). Na plus? Determinacja, mentalność i umiejętność odrabiania strat. Olimpia nie jest drużyną, która zwiesza głowę po straconym golu, a wręcz przeciwnie, czasem wygląda jakby dopiero wtedy zaczynała mecz na poważnie. Na minus? Brak stabilności. Co z tego, że potrafisz wbić sześć bramek w jednym meczu, jeśli w innym z trudem oddajesz kilka celnych strzałów?

Sparingi były poligonem, ale właściwa bitwa dopiero się zaczyna. W lidze nie ma ocen za styl ani nagród pocieszenia za niewykorzystane okazje. Piłka nożna to brutalna księgowość, ostatecznie liczy się saldo punktów. Teraz Olimpia nie tylko musi dobrze zacząć, ale przede wszystkim dobrze skończyć.

Organizacja i sport idą w parze

Świt Szczecin pracował nie tylko nad formą sportową, ale i nad umocnieniem swojej pozycji poza boiskiem. Klub nie zamierza być efemerydą, dlatego równolegle z przygotowaniami sportowymi zacieśniał fundamenty organizacyjne. Nowy sponsor strategiczny – którego logo pojawi się na koszulkach meczowych – oraz plany budowy stadionu to nie tylko inwestycja w infrastrukturę, ale i jasny sygnał: Świt zamierza tu zostać na długo.

Podobnie jak struktury klubu, ewoluuje również kadra. Do zespołu dołączył 20-letni bramkarz Jakub Rajczykowski, wypożyczony z Rakowa Częstochowa, który zdążył już zebrać doświadczenie w Skrze i Wieczystej. W sztabie także doszło do roszad. Patryk Kurant, dotychczas związany z Akademią Pogoni Szczecin, objął funkcję asystenta Tomasza Kafarskiego.

Bilans zimowych testów? Trzy zwycięstwa, cztery remisy, cztery porażki, 21 bramek zdobytych, 23 stracone. Ostatni sprawdzian przyniósł porażkę 1:2 z Flotą Świnoujście.

W pierwszym meczu wygrał Świt

Świt Szczecin nie bawił się w grzeczności i już w pierwszym meczu pokazał Olimpii, jak wygląda skuteczność. Gospodarze szybko narzucili swój styl gry, a już w 23. minucie Szymon Kapelusz znalazł drogę do siatki po dobitce. Olimpia szukała wyrównania, ale ofensywne próby przypominały spacer po mokrym lodzie: dużo wysiłku, mało efektów. Najbliżej gola był Fadecki, lecz Adrian Sandach wykazał się refleksem i zatrzymał jego strzał. Druga połowa to dalsze problemy Olimpii ze stwarzaniem zagrożenia pod bramką Świtu, poza jedną sytuacją w 73. minucie, gdy Kuzimski obił poprzeczkę. Szczecinianie nie wybaczali: najpierw Nowicki podwyższył wynik w 81. minucie, a w doliczonym czasie Dawid Wierzba pechowo skierował piłkę do własnej bramki.

Początek wiosny, początek walki o byt

Olimpia Elbląg wchodzi w rundę wiosenną z pełną świadomością wyzwań, jakie czekają w najbliższych tygodniach. Sytuacja w tabeli jest bezlitosna, czas na kalkulacje minął, teraz liczy się tylko skuteczność i punkty. Świt Szczecin może podejść do wiosny z większym spokojem, bo jest ustabilizowany w środkowej części tabeli, z jasno określonym celem i wzmocnionym zapleczem organizacyjnym. Dla nich kolejne mecze to szansa na marsz w górę tabeli, dla Olimpii zaczyna się walka o przetrwanie.

Zimowe sparingi Olimpii Elbląg:

18 stycznia – Olimpia vs. GKS Wikielec 2:1 (samobójcza, Jasiński)

25 stycznia – Olimpia vs. Polonia Lidzbark Warmiński 0:0

29 stycznia – Olimpia vs. Gedania Gdańsk 2:2 (Kordykiewicz, Sikora)

1 lutego – Olimpia vs. Jaguar Gdańsk 1:0 (Kozera – rzut karny)

8 lutego – Olimpia vs. Zawisza Bydgoszcz 1:1 (Kordykiewicz)

15 lutego – Olimpia vs. Mławianka Mława 6:3 (Wierzba, Zieliński, Sangowski – testowany, Lorenc, Yatsenko x2)

22 lutego – Olimpia vs. Cartusia Kartuzy 1:2 (Zieliński)



Olimpia Elbląg - Świt Szczecin w sobotę, 1 marca, godz. 14:30.

