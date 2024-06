Trener będzie patrzył z góry (I Memoriał Stanisława Fijarczyka)

14 drużyn (w tym dwie Olimpie Elbląg) z bliska i z daleka, kompleks sportowy przy ul. Moniuszki, czego chcieć więcej. W najbliższy weekend (22 - 23 czerwca) młodzi Olimpijczycy rozegrają turniej, aby uczcić pamięć Stanisława Fijarczyka.

Stanisław Fijarczyk był w Olimpii Elbląg człowiekiem orkiestrą: piłkarzem, trenerem, działaczem. Więcej o trenerze napisaliśmy tutaj. Zmarł w kwietniu 2023 r. po krótkiej chorobie. Olimpijczycy o nim nie zapomnieli. W najbliższy weekend (22 - 23 czerwca) w kompleksie sportowym przy ul. Moniuszki odbędzie się I Memoriał Stanisława Fijarczyka, w którym udział weźmie 14 drużyna do lat 12.

Drużyny zostały podzielone na dwie grupy. W grupie A zagrają: Olimpia I Elbląg, Żuri Olsztyn, Gedania Gdańsk, Czarni Szczecin, Pomezania Malbork, Jeziorak Iława, Concordia, Elbląg,. W grupie B: Olimpia II Elbląg: Lechia Gdańsk, Znicz Pruszków, AP Reissa Piła, Jaguar Gdańsk, Olimpia Grudziądz, Gryf Słupsk.

Mecze grupowe odbędą się w sobotę systemem każdy z każdym. Cztery najlepsze zespoły z każdej z grup zagrają w niedzielę w fazie pucharowej o medale. Pozostałe (też w niedzielę) o miejsca 9-14.

for. Michał Skroboszewski (arch, portEl.pl)

Kto wygra? Trzymamy kciuki za gospodarzy. „W minionym sezonie drużyna rywalizowała w dwóch ligach. W Ekstraklasie Młodzika D1 udało się zająć 3. miejsce, rywalizując z rocznikiem starszym. Z kolei w Ekstraklasie Młodzika D2 wygraliśmy ligę, doznając tylko jednej porażki w sezonie. Część chłopców zrzeszonych w klubie uczęszcza również do Sportowej Szkoły Podstawowej, do klasy kwalifikowanej jako element Szkoły Mistrzostwa Sportowego (...) Naszym celem jest podnoszenie umiejętności zawodników, przekazywanie zawodnikom odpowiednich wartości, a także przygotowanie ich do współzawodnictwa w profesjonalnych rozgrywkach. Chcemy, żeby nasi zawodnicy utożsamiali się z miastem i klubem, godnie reprezentując barwy.” - możemy przeczytać w mediach społecznościowych Memoriału.

Trenerami zespołów Olimpii są Łukasz Budziwojski oraz Michał Ressel.

Terminarz:

sobota (22 czerwca)

godz. 8.45 - początek rozgrywek grupy A

godz. 13.00 - uroczyste otwarcie

godz. 14.00 - początek rozgrywek grupy B

niedziela (23 czerwca)

godz. 9.00 - początek meczów o miejsca 9 - 14

godz. 12:40 - początek meczów o miejsca 1 - 8

godz. 15:34 - mecz finałowy

Wstęp wolny