Trylogia Olimpii

Żółto-biało-niebiescy rozpoczynają trójbój w meczach wyjazdowych: Kraków, Jastrzębie-Zdrój, Polkowice. Oprócz tego, że elblążanie wrócą pełni nowej wiedzy (w końcu podróże kształcą) miejmy nadzieję, że przywiozą również trochę punktów.

Na początek mecz w Krakowie z Garbarnią, czyli kolejne już odwiedziny byłej stolicy Polski w tym sezonie. Pierwsza miała miejsce przy okazji rundy wstępnej Pucharu Polski. Było jeszcze ciepłe lato, 27 lipca, i bardzo długie spotkanie, bo do wyłonienia zwycięzcy niezbędne okazały się rzuty karne, które lepiej egzekwowała Olimpia. Tym samym w regulaminowym czasie gry był remis, a pochylając się nad formą żółto-biało-niebieskich w delegacji to przede wszystkim statystyka zwycięstw pozostawia pole do poprawy.

W obecnej kampanii podopieczni trenera Gomułki zagrali już 10 razy poza domem (7 w lidze i 3 w pucharze), wygrali dwa: z Pogonią Siedlce w lidze i z Bałtykiem Gdynia w pucharze. Podział punktów miał miejsce 6 razy (w lidze 5 i raz w PP), porażki były dwie: z Hutnikiem Kraków w lidze i ostatnio z KKS-em Kalisz w pucharze. Oczywiście szkoda, że zakończyła się przygoda w PP, ale 8 punktów zdobytych na 7 spotkań w lidze to dziewiąty wynik w stawce, a od czterech meczów ligowych na wyjeździe Olimpia wraca z jakąś zdobyczą punktową.

W piłce funkcjonuje maksyma, że jesteś tak dobry, jak twój ostatni mecz. Tutaj jest rysa w odbiorze Olimpii, bo w spotkaniu z KKS-em było mało pozytywów. Gdy dodamy do tego przegraną z Polonią, może pojawić się lekka obawa czy dotychczas w dobrze naoliwionej maszynie pojawił się jakiś defekt.

Oczywiście można spekulować, że gdyby grał Wenger, to obrona byłaby szczelniejsza. Korelacja wystąpiła, bo brak dotychczasowego kapitana zbiegła się z dwoma porażkami i ze stratą czterech bramek. Czy Kamil jeszcze zagra? Co tak naprawdę się stało? Czy poznamy szerszy kontekst decyzji trener Gomułki? Pytania się mnożą, a kibicie chcieliby poznać przyszłość zawodnika z najdłuższym stażem w drużynie.

W najbliższym meczu do dyspozycji będzie inny obrońca Adrian Piekarski, który we wtorek w Kaliszu nie mógł zagrać za nadmiar żółtych kartek. Pocieszający jest również powrót po kontuzjach Dawida Wierzby, który wystąpił zarówno w ostatnim pucharowym starciu oraz wcześniej w spotkaniu rezerw, również Jakuba Braneckiego, który dostał swoje minuty w Kaliszu.

A co wiemy o Garbarni? Przede wszystkim, że znajduje się za plecami Olimpii. Żółto-biało-niebiescy są na miejscu siódmym z dorobkiem 22 oczek, "chłopcy z Ludwinowa" plasują się na 11 miejscu z 16 punktami. W aspektach historycznych to przedwojenny Mistrz Polski z roku 1931 i wicemistrz dwa lata wcześniej. Ekipa trenera Macieja Musiała jest jedną z najmłodszych w II-ligowej stawce, większość zawodników urodziła się w XXI wieku. Najbardziej doświadczeni to obrońca Mateusz Bartków (rocz. 1991) oraz pomocnik Donatas Nakrosius (rocz. 1991), czy sprowadzony do ataku Adam Żak (rocz. 1994). Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy jest Bartłomiej Purcha, strzelec siedmiu goli, w tym pięć z rzutów karnych.

Historia pojedynków pomiędzy Olimpią a krakowskim klubem uczy, że są to spotkania wyrównane. Dotychczas było ich 12, po cztery razy wygrywali zainteresowani, cztery mecze kończyły się podziałem punktów. Podczas ostatniego spotkania ligowego w Krakowie padł remis 0:0, w meczu rundy jesiennej w Elblągu oglądaliśmy jedną bramkę w 51. minucie. Szymon Stanisławski podał do Piotra Kurbiela, ten wykorzystał błąd obrońcy Garbarni i znalazł się w sytuacji sam na sam z Frątczakiem, a po chwili utonął w objęciach kolegów.

Bilans meczów:

12 spotkań ligowych: 4 zwycięstwa Olimpii, 4 remisy, 4 zwycięstwa Garbarni

bilans bramkowy: 14:13 dla Olimpii

1 spotkanie pucharowe: remis (wygrana OE w karnych)

bilans bramkowy: 1:1

06.10.2012 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 1:1 (Kolosov)

08.05.2013 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 1:0

01.09.2013 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 2:0 (Kolosov x2)

05.04.2014 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 0:2 (Kolosov, Sedlewski)

28.10.2017 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 1:1 (Bojas)

20.05.2018 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 0:2

09.11.2019 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 1:1 (Miller)

25.07.2020 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 3:2 (Kordykiewicz, Wenger)

05.12.2020 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 1:2 (Surdykowski)

29.05.2021 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 2:3 (Kamiński, Bartlewski, Zyska)

09.10.2021 r. Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 1:0 (Kurbiel)

22.04.2022 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 0:0

27.07.2022 r. Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 1:1 k. 2:3 (Stasiak) - PP

