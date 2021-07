Trzy tercje Olimpii z Radomiakiem

W drugim sparingu przed ligowym sezonem Olimpii Elbląg przegrała na boisku w Gniewinie z Radomiakiem Radom 0:2. Pojedynek z beniaminkiem PKO Bank Polski Ekstraklasy trwał 3 razy 30 minut. W składzie elblążan wystąpili pozyskani niedawno zawodnicy.

To starcie było dla podopiecznych trenera Tomasza Grzegorczyka jednym z najciekawszych w okresie przygotowawczym. W ekipie rywala wystąpiło co prawda wielu rezerwowych graczy, ale również pozwoliło elbląskiej drużynie sprawdzić formę i przećwiczyć zgranie na boisku.

Radomiak pierwszego gola zdobył w 6 minucie, gdy Maciej Świdzikowski wykorzystał dobrze rozegrany rzut wolny. W 42 minucie Jakub Nowakowski zamienił na gola podanie ze skrzydła w pole karne.

Olimpia wystąpiła w składzie z Klaudiuszem Krasą, który przebywał niedawno na testach w pierwszoligowym Widzewie Łódź. Jednak nie wybrał się z owym zespołem na kolejne zgrupowanie, ponownie pojawił się w barwach elblążan. Na boisku wystąpił natomiast kolejny testowany zawodnik, który będzie sprawdzany także w pojedynku z Grudziądzem.

- To był lepszy nasz występ w porównaniu do spotkania z Arką Gdynia. Mieliśmy więcej jakości od pierwszej minuty, byliśmy lepiej zorganizowani w obronie, ale mimo tego rywal zdobył dwie bramki – analizuje trener Tomasz Grzegorczyk. – Teraz kończymy obóz dochodzeniowy. Widać dużą poprawę w naszej grze, ale dopiero budujemy drużynę, w której każdy będzie wiedział, jakie zadania ma do wykonania na boisku. Na to potrzeba jednak więcej czasu – mówi.

A jak szkoleniowiec ocenia nowych zawodników? – Michał Czarny to dobry ruch. Potrafi zorganizować nasz blok obronny. Jestem zadowolony z tego transferu. Piotr Kurbiel potrafi ciężko pracować na boisku. Analizowałem jego grę i on wpisuje się w to co chcemy grać. Joao Guilherme przyjechał do nas z III ligi portugalskiej. Jest to zawodnik o dobrych warunkach motorycznych, szybkościowych i wytrzymałościowych. Hubert Krawczun to zawodnik, którego osobiście znam z pracy w Błękitnych. Posiada duży potencjał. Marcel Zając natomiast będzie ciekawą alternatywą na pozycję rozgrywającego. Chciałem takich zawodników, którzy traktowaliby grę w Olimpii nie tylko jako przystanek w karierze, ale by także utożsamiali się z tym klubem i mieli odpowiedni charakter – uważa elbląski szkoleniowiec.

Radomiak Radom – Olimpia Elbląg 2:0

1:0 – Świdzikowski (6 min), 2:0 – Nowakowski (42 min)

Olimpia Elbląg: Witan - Krawczun, Czarny, Wenger - Gancarczyk, Guilherme, Krasa, Czernis, Kałahur - Węsierski, zawodnik testowany.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg