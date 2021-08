Trzynastego w piątek

Początek sezonu w wykonaniu Olimpii jest niezwykle obiecujący, ale to wciąż prolog, dlatego nie ma pewności czy podążamy scenariuszem science fiction gdzie metą będą przynajmniej baraże, a być może finalnie czeka nas tragikomedia. Na tę chwilę odczucia są dalekie od negatywnych, ale formę trzeba potwierdzać systematycznie. W najbliższej kolejce żółto-biało-niebiescy zagrają z Wigrami Suwałki.

Pierwsze fragmenty trwającej kampanii ligowej nie rozpieszczają kibiców Wigier. W dwóch spotkaniach musieli uznać wyższość przeciwników, a dodatkowo przełknąć gorycz braku strzelonych bramek. Sezon zaczęli źle, są wciąż bez punktów, ale jak mówił Wąski w Kiler-ów 2-óch "to nie są leszcze, Stefan".

- To nie będzie łatwe spotkanie. Czeka nas ciężki mecz na obcym terenie z zespołem aspirującym do powtórzenia sukcesu z zeszłego sezonu i gry w barażach, ale muszą się liczyć z tym, że przyjedzie drużyna rozpędzona. - mówił na ostatniej konferencji prasowej trener Grzegorczyk.

Żółto-biało-niebiescy póki co prężą muskuły, prezentują ofensywny futbol z odpowiednim poziomem mentalnym. Trzy oficjalne mecze dały cztery punkty w lidze, a także awans do pierwszej rundy Pucharu Polski. Apetyt oczywiście rośnie w miarę jedzenia. - Jedziemy po punkty, w każdym meczu o nie walczymy. - podkreślał trener Grzegorczyk po meczu z Hutnikiem, dodając: - Znam Dawida Szulczka to bardzo ambitny, zdolny, młody trener, który w zeszłym sezonie doprowadził zespół do baraży. Obecnie ma drużynę w przebudowie, ale w pewnym momencie zaskoczy, my na pewno nie dopuścimy, żeby tak się stało z nami.

Wigry to kolejna drużyna w stawce, która latem przeszła gruntowny remont żegnając liczną grupą zawodników. Drużynę opuścili m.in. Kacper Wełniak (Podbeskidzie Bielsko Biała), Cezary Sauczek (Odra Opole), Adrian Karankiewicz (Olimpia Grudziądz), również Michał Orzechowski, który zdążył już zadebiutować w ekstraklasowym Bruk-Becie Nieciecza, a także Adrian Piekarski, którego bramka w meczu z Hutnikiem Kraków dała Olimpii zwycięstwo.

- Po spędzonych dniach w Elblągu jestem mega pozytywnie zaskoczony. Mamy wszystko co jest potrzebne do rozwoju. Dobra jakość boisk treningowych, odnowa biologiczna i przede wszystkim grono osób, które chcą iść w jednym kierunku. Atmosfera na meczu również wywarła na mnie duże wrażenie. Widzę, że w Elblągu jest głód oglądania drużyny, która będzie grała ofensywnie i zostawi serce na boisku. My będziemy się starali, aby co mecz przyciągać coraz więcej ludzi na A8. - stwierdził Adrian Piekarski.

W trwającym okienku transferowym doszło do pewnego rodzaju korelacji między Olimpią, a Wigrami. Nie była to klasyczna wymiana, ale jednak taki zbieg okoliczności nastąpił. Z Wigier do Olimpii trafił Piekarski, z Olimpii do Wigier Tomasz Lewandowski.

- Tak jak mówiłem wcześniej (przy okazji podpisania kontraktu - dop. qba) chciałem coś zmienić w swojej przygodzie z piłką. Miałem udany sezon, liczyłem na krok do przodu. Czekałem na oferty z pierwszej ligi, ale brakowało konkretów. W końcu zadzwonił trener Grzegorczyk, opowiedział o swojej wizji budowy nowego zespołu i mnie przekonał. Ten człowiek wraz ze sztabem, prezesem i innymi osobami związanymi z klubem przyłożyli się, aby stworzyć drużynę, która odda serducho w każdym meczu. - poinformował Adrian Piekarski o kulisach zmiany pracodawcy.

- Najbliższy mecz zagramy z rozpędzoną Olimpią. Będzie to ciężki bój, ale my musimy patrzeć na siebie, a przy poprawie kilku aspektów trzy punkty zostaną w Suwałkach. Spędziłem w Elblągu cztery lata, kibicuje Olimpii, ale w piątek nie będę miał sentymentów. - zauważa Tomasz Lewandowski.

Jeśli chodzi o okres przygotowawczy to Wigry rozegrały pięć spotkań sparingowych. Bilans to dwa zwycięstwa (2:0 z Mamrami Giżycko i 2:1 z Pogonią Siedlce), dwa remisy (1:1 z Jagiellonią Białystok i 2:2 z Jagiellonią II Białystok) i jedna porażka (1:3 ze Zniczem Biała Piska). Tak jak wcześniej wspominaliśmy, kibice w Suwałkach wciąż czekają na bramki i punkty w meczach oficjalnych.

- Nie takiego startu ligowego oczekiwaliśmy i na pewno chcemy się zrehabilitować. Dotychczas nie udało się strzelić gola i mocno pracujemy nad poprawą. Potencjał w zespole jest jednak olbrzymi, ale musimy to potwierdzać wygrywając mecze. - dodał Tomasz Lewandowski.

- Drużyny trenera Szulczka cechuje dobre przygotowanie fizycznie i taktyczne. W zeszłym sezonie często bywało, że plan na dany mecz sprawdzał się w stu procentach i jeżeli go realizowaliśmy to inni mieli problemy. Trzeba jednak pamiętać, że Wigry są w przebudowie, a my pomału zaczynamy tworzyć piłkarską rodzinę. Chcemy pojechać do Suwałk i wrócić z trzema punktami. - przeanalizował Adrian Piekarski.

Bilans konfrontacji

24 mecze: 11 zwycięstw Olimpii, 7 remisów, 6 zwycięstw Wigier;

bramki: 31:26 dla Olimpii

04.07.1976 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 3:1 (Tyl x2, Beger),

18.07.1976 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:3 (Beger, Stryganek, Kierno)

19.10.1980 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 0:0

23.05.1981 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 4:1 (Spychalski x2, Kliszewicz, Gołębiewski)

09.09.1984 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:2 (Boros, Karman)

28.04.1985 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:1 (Spychalski)

21.09.1988 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:1 (Hanis)

14.05.1989 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (Swajda, Buczkowski)

28.09.2002 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 0:1 (Wiśniewski)

26.04.2003 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:0 (Sznaza)

23.08.2006 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (Trafarski, Wierzba)

06.04.2007 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 4:1 (Ruszkul)

08.09.2007 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1 (Lepka)

19.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (A. Kowalczyk, Sambor)

25.07.2009 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:0 (Ł. Pietroń)

15.11.2009 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 3:0 (walkower)

18.09.2010 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:0

07.05.2011 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

15.08.2012 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:2 (Lewandowski, Burzyński)

17.04.2013 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 3:0 (Nadijewskij, Raduszko, Wierzba)

07.09.2013 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 3:0

12.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

28.08.2020 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1 (Wenger)

06.03.2021 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg w piątek, 13 sierpnia, godz. 19:47. Transmisja spotkania w aplikacji mobilnej eWinner oraz na platformie streamingowej www.sportize.pl

