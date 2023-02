Wraca II liga

Po żmudnych przygotowaniach i okresie wytężonej pracy wracają drugoligowe emocje. Olimpia po kilku zmianach personalnych oraz po podpisaniu umowy ze strategicznym sponsorem rozpoczyna cotygodniowe boiskowe weryfikacje, które odpowiedzą na pytanie: czy I liga zawita do Elbląga? O pierwsze punkty w nowym roku będzie jednak niezwykle ciężko, Olimpia zmierzy się z wiceliderem KKS-em w Kaliszu.

- Zdajemy sobie sprawę, że na papierze nie jesteśmy faworytem, ale nas to zbytnio nie interesuje. Jedziemy do Kalisza walczyć o pełną pulę punktów. Jako trener tej drużyny chcę tylko, aby radość z gry w piłkę, którą widzę codziennie na treningu, została przeniesiona na mecz – czytamy wypowiedź trenera Gomułki na fanpage Olimpii.

Nie jest tajemnicą, że obie drużyny chcą w przyszłym sezonie znaleźć się w gronie pierwszoligowców, obie zatem muszą punktować z największą systematycznością. Przed najbliższym spotkaniem nasuwa się wyświechtane stwierdzenie, że to mecz o sześć punktów. KKS zgromadził 35 oczek, Olimpia ledwie trzy mniej. Przy zwycięstwie żółto-biało-niebieskich to elblążanie prześcigną rywala w tabeli, bo w pierwszym spotkaniu padł remis 2:2.

Mecz z rundy jesiennej odbył się w połowie wakacji, dokładnie 31 lipca. Wówczas zaczęło się dobrze, bo w 5. minucie wynik otworzył Aron Stasiak, potem dublet Nestora Gordillo, ale ostatni głos należał do Olimpii. W 85. minucie Adrian Piekarski zapisał się w statystykach i zakończył spotkanie kompromisowo, z podziałem punktów. Obie drużyny spotkały się jeszcze raz w roku 2022 (18 października), ale już w ramach 1/16 Pucharu Polski. Kalisz okazał się mało gościny i gospodarze pewnie wygrali 2:0. Obie bramki zdobył ponownie Nestor Gordillo. Swoją drogą Hiszpan jest najskuteczniejszym strzelcem KKS-u i z dorobkiem 10 goli plasuje się na trzeciej pozycji wśród najlepszych strzelców w lidze.

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby Gordillo wystąpił w sobotnim spotkaniu, zresztą trener gości Bartosz Tarachulski ma całą kadrę do dyspozycji włącznie z Piotrem Gielem, który wraca po urazie z rundy jesiennej. KKS zimą pożegnał się z dwoma piłkarzami: Patrykiem Soboczyńskim i Piotrem Zmorzyńskim, nie zakontraktował nowych. - Nie udało się pozyskać nowego zawodnika, ale nie chcieliśmy też tego robić na siłę. Uważam, że mamy wyrównaną kadrę, która jest zahartowana w meczach o stawkę i jeśli ktoś miałby dołączyć, to musi to być realne wzmocnienie. Okienko transferowe jest jeszcze otwarte, więc nadal nie jest wykluczony jakiś ruch kadrowy – mówił na niedawnej klubowej konferencji trener Tarachulski.

W Olimpii w kwestii transferów działo się więcej, żółto-biało-niebieskich nie będą już reprezentować: Kamil Wenger, Konrad Gutowski, Sebastian Milanowski, Łukasz Turzyniecki i Dawid Wojtyra. W przerwie zimowej podpisano kontrakty z: Mariuszem Gabrychem (z Sandecji Nowy Sącz), Kacprem Jóźwickim (z MKS Kluczbork), Kacprem Szczudlińskim (z Pogoni Grodzisk Mazowiecki).

Jeśli chodzi o formę podczas sparingów to KKS rozegrał sześć meczów kontrolnych. Wygrali z Unią Solec Kujawski 5:1, Jarotą Jarocin 4:0 i Unią Skierniewice 3:1. Przegrali z GKS-em Tychy 2:3, Wartą Poznań 0:1 i Polonią Środa Wielkopolska 3:4. Olimpia rozegrała jedno spotkanie kontrolne więcej, wygrała trzykrotnie, przegrała cztery razy:

vs Arka Gdynia 2:3 (Cetniewo) (Jóźwicki x2)

vs Sokół Ostróda 2:3 (Elbląg) (Branecki, Gabrych)

vs Jaguar Gdańsk 10:0 (Elbląg) (Jakubczyk, Famulak x2, Kozera x2, Senkevivh, samobójcza, Stasiak x2, Branecki)

vs Concordia Elbląg 5:0 (Elbląg) (Famulak x2, Senkevivh, Czernis, Wierzba)

vs Pogoń II Szczecin 0:3 (Elbląg)

vs Olimpia Grudziądz (0:2) (Świecie)

vs Warta Poznań (4:1) (Grodzisk Wlkp.) (Senkevich, Stefaniak, Branecki x2)

KKS 1925 Kalisz - Olimpia Elbląg w sobotę (25 lutego), o godz. 14:30. Transmisja spotkania w WP Pilot.

