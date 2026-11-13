Wyjazdowy trójbój na koniec roku

Listopad każe Olimpii spakować trzy walizki. Pierwsza podróż prowadzi do Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie czeka czwarty w tabeli Świt. Sobotnie spotkanie zamknie pierwszą rundę sezonu, ale nie tegoroczne granie. Później Elblążan czekają jeszcze wyjazdy do Płocka oraz Lidzbarka Warmińskiego.

Wynik, który trzeba zabrać w drogę

Olimpia zakończyła domowe granie w 2026 roku zwycięstwem 2:0 nad Ząbkovią. Wynik otworzył Łukasz Święty, drugą bramkę zdobył Joao Augusto. Elblążanie przetrwali mocny początek gości, a później konsekwentnie zrealizowali przygotowany plan. Wygrana pozwoliła zespołowi Karola Przybyły awansować na 11. miejsce. Po szesnastu kolejkach Olimpia ma 21 punktów, sześć zwycięstw, trzy remisy, siedem porażek oraz bilans bramkowy 21:24. Dokładnie z takim dorobkiem zakończyła rundę jesienną poprzedniego sezonu, tyle że po siedemnastu spotkaniach. Przed wyjazdem do Nowego Dworu Elblążanom pozostał więc jeszcze jeden mecz, aby poprawić ubiegłoroczny wynik. Obecna drużyna znacznie lepiej pilnuje również dostępu do własnej bramki. Rok temu po pierwszej rundzie miała na koncie 33 stracone gole, teraz 24.

Świt znajduje się o osiem punktów wyżej. Dziewięć zwycięstw, dwa remisy i pięć porażek dają gospodarzom czwarte miejsce, a 32 zdobyte bramki potwierdzają ich ofensywny potencjał. Forma zespołu z Nowego Dworu przypomina jednak wykres rysowany bez linijki. Świt potrafił przegrać u siebie z rezerwami ŁKS-u 2:7, aby później wygrać 3:1 w Białymstoku i 3:0 z Troszynem. Po porażce 0:2 w Ząbkach odpowiedział efektownym zwycięstwem 4:1 nad rezerwami Wisły Płock. Ostatnich pięć kolejek przyniosło trzy wygrane, dwie porażki oraz bilans 12:11. Gospodarze atakują odważnie i nie potrzebują wielu zaproszeń, żeby pojawić się w polu karnym, ale ofensywna swoboda nie zawsze idzie u nich w parze z kontrolą nad spotkaniem.

Znajome nazwiska i nowe role

W defensywie Świtu występuje Tomasz Nawotka. Latem 29-letni boczny obrońca był blisko Olimpii, jednak z kilku względów rozmów nie udało się doprowadzić do końca. Ostatecznie trafił do Nowego Dworu Mazowieckiego, a w poprzedniej kolejce zdobył bramkę przeciwko rezerwom Wisły Płock. Elbląscy kibice mogą pamiętać go z Concordii, w której szkolił się przed przenosinami do Sokoła Ostróda, a później Legii Warszawa. W kolejnych latach reprezentował między innymi Zagłębie Sosnowiec, Zemplín Michalovce, ŁKS Łódź i Sandecję Nowy Sącz. W poprzednim sezonie rozegrał w jej barwach 16 spotkań na poziomie II ligi.

W sobotę zabraknie natomiast najbardziej rozpoznawalnej postaci Świtu. Michał Kucharczyk, były zawodnik Legii oraz dziewięciokrotny reprezentant Polski, wrócił do macierzystego klubu latem 2025 roku. Poprzedni sezon zakończył z dorobkiem 12 bramek w 25 występach, później został przesunięty do rezerw. Piłkarz publicznie przyznawał, że nie otrzymał wyjaśnienia tej decyzji, a pod koniec października jego kontrakt rozwiązano za porozumieniem stron.

Po stronie Olimpii coraz wyraźniej zaznacza się Łukasz Święty. Pięć trafień daje mu prowadzenie w klubowej klasyfikacji strzelców, o jedną bramkę przed Jakubem Braneckim. Klasycznym napastnikiem nie jest, ale dobrze odnajduje wolne miejsce i coraz częściej pojawia się tam, gdzie akcja potrzebuje kropki nad „i”. Przy problemach Elblążan ze skutecznością podobna regularność nabiera szczególnej wartości.

Stadion z dobrym wspomnieniem

Szczególnie ciekawie wygląda bilans spotkań rozgrywanych w Nowym Dworze Mazowieckim. Olimpia wygrała pięć ostatnich wizyt przy Sportowej, wliczając mecz Pucharu Polski, a łączny bilans bramek w tej serii wynosi 7:1. Elblążanie zwyciężali tam kolejno 1:0 w 2010 roku, 2:0 w pucharze rok później, 1:0 w 2013, 2:1 w 2014 oraz 1:0 w kwietniu 2026 roku po bramce Marcina Czernisa. Ostatnie wyjazdowe porażki ze Świtem pamiętają więc odległe czasy. Historia nie wykona za Olimpię sobotniej pracy, pokazuje jednak, że stadion w Nowym Dworze zdecydowanie jej służy.

6 zwycięstw Olimpii, 3 remisy, 5 zwycięstw Świtu; bramki: 18:16 dla Świtu

Puchar Polski: 1 zwycięstwo Olimpii , bramki: 2:0

23.09.2006 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 1:1 (Mazurkiewicz)

12.05.2007 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:1 (Koprucki)

25.08.2007 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 4:1 (Koprucki)

05.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:0 (Biegański)

08.08.2009 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5:6 (Stróż, Trafarski x2, Treszczotko, Kolosov)

21.04.2010 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 2:0

18.09.2010 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 0:1 (Jackiewicz)

30.04.2011 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:0 (Czigladze)

03.08.2011 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 0:2 (Iwan, Kołodziejski) - Puchar Polski

15.09.2012 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0:1

20.04.2013 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 0:1 (K. Wierzba)

12.10.2013 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 0:1

11.05.2014 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 1:2 (Sedlewski, samobójcza)

13.09.2025 r. - Olimpia Elbląg - Świt Nowy Dwór Mazowiecki 1:1 (Kordykiewicz)

03.04.2026 r. - Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg 0:1 (Czernis)

Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Olimpia Elbląg, sobota, 14 listopada, 13:00, Stadion Miejski przy ul. Sportowej 66. Transmisja meczu na kanale RCS Livestream na platformie YouTube.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym ZKS Olimpia Elbląg.