Zagrają po czteroletniej przerwie

Obecny sezon Olimpii układa się w niezbyt cukierkową historię. Przyjemności mało, ale wciąż pozostaje czas na odwrócenie złej karty. W najbliższej kolejce czeka jednak przeciwnik niezwykle wymagający, mający ochotę na awans, który w czwartek (26 września) pokonał lidera Ekstraklasy. Resovia Rzeszów jest niezaprzeczalnym faworytem przed meczem z Olimpią.

“Sovia” w ostatniej kolejce II ligi doznała porażki z Hutnikiem w Krakowie, ale ogromną niespodziankę sprawiła w Pucharze Polski. Na własnym terenie pokonali lidera Ekstraklasy Lecha Poznań i błyskawicznie zakończyli ich marzenia na zdobycie trofeum. Resovia nie przestraszyła się rywala i już po upływie kwadransa prowadziła. Maksymilian Hebel oddał atomowy strzał pod poprzeczkę bramki strzeżonej przez Filipa Bednarka i ten właśnie gol dał zwycięstwo 1:0.

- Jesteśmy szczęśliwi. Zespół stanął na wysokości zadania, nie popełnialiśmy błędów, dobrzy byliśmy w defensywie. Był plan na to spotkanie, który wykonaliśmy, cieszy mnie bramka Hebela, który wracał po urazie, a ten gol dał nam energię - mówił na pomeczowej konferencji trener Resovii Jakub Żukowski.

Piękne bramki w wykonaniu Resovii to żadne novum w obecnym sezonie. Na inaugurację rozgrywek, w meczu z Wieczystą w Krakowie, Maciej Górski huknął z okolic 25 metrów i trafił w samo okienko. Wówczas “Sovia” również wygrała 1:0. Ogólnie w bieżącym sezonie II ligi wygrali 6 meczów, raz zremisowali, trzy mecze przegrali. Zgromadzili 19 punktów, obecnie zajmują 4 miejsce. Na własnym terenie rozegrali 4 mecze, nie ponieśli porażki. Komplet punktów zdobyli w trzech przypadkach, jedno spotkanie zakończyło się remisem.

Szukając ostatnich bezpośrednich spotkań Olimpii z Resovią należy się cofnąć do sezonu “covidowego’. W 2020 roku w Elblągu, wygrali żółto-biało-niebiescy 2:1 po dublecie Millera. Wcześniej w Rzeszowie, w roku 2019, również wygrali elblążanie, tym razem 1:0 po golu Kuczałka. Swoją drogą, po wspomnianej kampanii 2019/20 Kuczałek przeniósł się do... Resovii. Zresztą drużynę z województwa podkarpackiego reprezentowało kilku piłkarzy, którzy grali również w Olimpii m.in.: Dawid Kubowicz, Klaudiusz Krasa, Wojciech Daniel, Cezary Demianiuk czy chociażby Przemysław Brychlik.

Na niedzielny mecz do składu Olimpii wróci Radosław Stępień, który w minionej kolejce pauzował za żółte kartki. Wypadnie za to Kacper Szczudliński, który po bezpośredniej czerwonej kartce w meczu z Rekordem Bielsko-Biała czeka przymusowy odpoczynek. – Dla mnie kartka nie do końca przyznana sprawiedliwie. Na środku boiska faul, jeszcze jest 50 metrów do naszej bramki, zawodnicy wracają. Myślę, że spokojnie mogliśmy ustawienie odbudować - mówił na pomeczowej konferencji trener Karol Przybyła i ciężko się nie zgodzić. Fakty pozostają jednak nieubłagane, linia defensywna ujrzy innego gracza.

Faworytem spotkania będą gospodarze, Olimpia ma mało argumentów. Poza Elblągiem statystki są równie słabe: w pięciu próbach żółto-biało-niebiescy zdobyli tylko punkt, strzeliła tylko dwa gole, stracili 12.

Bilans konfrontacji:

20 meczów: 8 zwycięstw Olimpii, 4 remisy, 8 zwycięstw Resovii

bramki: 23:17 dla Resovii

18.10.1981 r. - Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 2:0

19.05.1982 r. - Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 0:0

10.11.1985 r. - Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 1:0

22.06.1986 r. - Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 0:1

26.10.1986 r. - Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 1:0 (Osmola)

31.05.1987 r. - Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 2:1 (Spychalski)

10.10.1987 r. - Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 3:0

15.05.1988 r. - Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 1:0 (Boros)

15.09.1991 r. - Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 2:2 (Szeląg, Boros)

29.04.1992 r. - Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 1:1 (Szczęch)

18.05.2009 r. - Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 5:1 (Nowacki)

28.04.2010 r. - Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 2:0 (Kołodziejski x2)

16.10.2010 r. - Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 2:1 (Kolosov, Matwijów)

21.05.2011 r. - Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 1:2 (Kołodziejski, Matwijów)

22.09.2012 r. - Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 1:0 (Kolosov)

27.04.2013 r. - Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 0:0

27.10.2018 r. - Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 2:0

11.05.2019 r. - Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 0:1

01.09.2019 r. - Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg 0:1 (Kuczałek)

07.06.2020 r. - Olimpia Elbląg - Resovia Rzeszów 2:1 (Miller x2)

Resovia Rzeszów - Olimpia Elbląg w niedzielę, 29 września, godz. 13. Transmisja na tvpsport.pl i w aplikacji mobilnej.

Patronem medialnym ZKS Olimpii Elbląg jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl