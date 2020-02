Biała lista podatników VAT w typowych błędach podatników

Biała lista podatników VAT została udostępniona w formie elektronicznej, dla wszystkich użytkowników bezpłatnie, już we wrześniu 2019 roku. Ustawodawca liczył, że będzie to odpowiedni czas na zweryfikowanie danych znajdujących się w rejestrze, na wprowadzenie ewentualnych poprawek czy sprostowanie pomyłek oraz przede wszystkim - na wprowadzenie odpowiednich procedur przygotowujących podatników i ich przedsiębiorstwa do stosowania nowych wymogów ustawy. Niestety, Polacy dość często zostawiają obowiązki podatkowe na ostatnią chwilę.

Awidać to zarówno przy składaniu deklaracji PIT w jego ostatnim dniu, jak i obecnie - przy problemach z białą listą podatników VAT. Niestety dla podatników sytuacja jest o tyle mniej komfortowa, niż w poprzednim kwartale, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku stosowanie białej listy VAT nie jest dobrowolne, a za jej niestosowanie grożą odpowiednie sankcje i kary. Jak więc zachować się w przypadku typowych błędów związanych wykazem?

Błędy w ramach białej listy podatników VAT

Pierwszą niemiłą niespodzianką, która może spotkać podatnika, jest zgłoszenie od kontrahenta, że podatny przez niego numer rachunku bankowego nie zgadza się z tym pokazującym się w wyszukiwarce białej listy. W takiej sytuacji podatnik powinien jak najszybciej sprawdzić swoje dane, wyświetlane w ramach białej listy VAT – może to zrobić w wyszukiwarkach znajdujących się na stronach Ministerstwa, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak i w na stronach i aplikacjach dobrych dostawców oprogramowania do zdań finansowych i księgowych. Jeżeli wstępna weryfikacja wypadnie poprawnie – możliwe, że kontrahent niepoprawnie wpisał dane naszego podmiotu – należy więc zapisać potwierdzenie danych i przesłać do partnera biznesowego jako potwierdzenie, że rachunek bankowy wskazywany na fakturze został odpowiednio zgłoszony do organów podatkowych. W przypadku jeżeli dojdzie jednak do sytuacji, że faktycznie podane tam rachunki są nieaktualne (albo niepełne), należy jak najszybciej sytuację wyjaśnić: w pierwszej kolejności weryfikując czy numery zostały prawidłowo podatne w zgłoszeniach identyfikacyjnych i aktualizacyjnych do urzędu skarbowego, następnie zaś ewentualnie wyjaśniając sytuację z własnym bankiem (na przykład czy nasz rachunek jest faktycznie rachunkiem firmowym).

Dokonanie błędnego przelewu

Z drugiej strony obrotu gospodarczego może dojść do sytuacji, kiedy to podatnik otrzyma od swojego partnera biznesowego fakturę VAT lub umowę, w której znajduje się jego numer rachunku bankowego do wpłat. Bez odpowiedniej weryfikacji na białej liście podatników VAT, podatnik pochopnie dokona płatności na kwotę powyżej 15 000 zł i zorientuje się, że kontrahent podał inny numer rachunku niż ten znajdujący się w oficjalnym wykazie (białej listy VAT). W takim wypadku należy jak najszybciej poinformować o sytuacji właściwego dla kontrahenta (dla sprzedawcy) naczelnika urzędu skarbowego o zaistniałej sytuacji. Maksymalny termin przewidziany na tego rodzaju działanie (podobne w swojej zasadzie do znanej podatnikom instytucji czynnego żalu) został przez ustawodawcę określony na 3 dni.

