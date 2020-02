Czym jest Nord VPN i dlaczego go potrzebujemy?

Współcześnie, gdy coraz więcej czasu spędzamy w Internecie i łączymy się z nim używając kolejnych urządzeń, trudno przecenić znaczenie zachowania prywatności oraz bezpieczeństwa w sieci. Na potrzebę ich ochrony odpowiadają rozwiązania takie jak VPN, których popularność stale rośnie. Ale czym w ogóle jest VPN i dlaczego go potrzebujemy?

Czym jest VPN?

Skrót VPN wziął się od angielskiego "Virtual Private Network". Tłumacząc tę nazwę na język polski możemy powiedzieć, że VPN to "wirtualna sieć prywatna". A co to właściwie znaczy? To rozwiązanie, które pozwala na przesyłanie danych w postaci zaszyfrowanej podczas łączenia się z Internetem poprzez specjalne serwery, które pozwalają lepiej chronić ważne dla nas informacje. Przyjęło się potocznie porównywać VPN do tunelu, w którym przesyłane dane są w trakcie połączenia ukryte nie tylko przed potencjalnymi hakerami, ale także dostawcą sieci internetowej. Lepszą ochronę prywatności daje również fakt, że do VPN użytkownik loguje się za pomocą ustawionego przez siebie hasła.

Co nam daje VPN?

Jest kilka podstawowych powodów, dla których warto korzystać z VPN, by poczuć się pewniej w Internecie. Nie wszystkie informacje o naszej aktywności sieciowej powinny być szeroko dostępne, ponieważ mogą narazić nas na nieprzyjemności, w tym również straty finansowe.

Bezpieczeństwo przesyłanych informacji

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele istotnych informacji o sobie przesyłamy w czasie korzystania z Internetu. A nikt z nas nie chciałby, żeby dostały się one w niepowołane ręce. Mowa między innymi o takich rzeczach jak numer karty kredytowej, dane logowania wykorzystywane w bankowości internetowej, hasła stosowane w domenach poczty elektronicznej, a także innych internetowych usług. Przesyłając te informacje w takim "tunelu" jak VPN chronimy je przed zewnętrzną ingerencją.

Anonimowość

Dzięki korzystaniu z VPN podczas połączenia internetowego gwarantujemy sobie także lepszą ochronę przed dostawcą sieci internetowej, który w normalnych okolicznościach otrzymuje bardzo wiele informacji o naszych zwyczajach czy zainteresowaniach. Nawet jeśli nie zamierza wykorzystywać ich w niecnych celach, to chcąc nie chcąc tworzy pokaźną bazę danych na nasz temat, która mogłaby ujawnić bardzo dużo informacji na przykład w przypadku hakerskiego ataku na jego serwery. Ponadto, z najnowszej historii znamy już sytuacje z innych krajów, w których niewłaściwe przetwarzanie danych przez dostawców Internetu doprowadzało do głośnych skandali. VPN pozwala nam ukryć przed siecią internetową numer IP i przekazuje jej tylko adres szyfrującego serwera, który właściwie anonimizuje nasze korzystanie z Internetu.

Ochrona w sieciach publicznych i prywatnych

Problem ochrony przesyłanych danych jest szczególnie istotny, gdy korzystamy z publicznie dostępnych sieci bezprzewodowych, które nie są dodatkowo zabezpieczane, a tym samym bardzo łatwo wydobyć z nich informacje, które wiele osób przesyła, często nie zdając sobie sprawy z tego, na jakie zagrożenia się naraża. Ale VPN może również stanowić dodatkowy poziom zabezpieczenia sieci domowej.

Jak szybkie jest połączenie przez VPN? Postaw na Nord VPN.

Niektóre osoby obawiają się, że użycie VPN zwolni ich połączenie internetowe. Warto jednak wiedzieć o tym, że współcześnie firmy dostarczające wirtualne sieci prywatne oferują rozwiązania z całkiem szybkimi połączeniami. Na przykład w przypadku testów, NordVPN Test ukazuje świetne możliwości usługi osiągając dobrą prędkość połączenia, która wynika z użycia ponad 5 200 serwerów znajdujących się w 58 krajach. Dzięki temu każdy użytkownik może znaleźć odpowiedni, najbliżej miejsca swojego pobytu, a tak duża liczba wykorzystywanych serwerów obniża obciążenie każdego z nich i przyspiesza połączenie.

Dobry współczesny VPN jest także dostosowany do różnych urządzeń i systemów operacyjnych. Zabezpieczyć połączenie możemy nie tylko w komputerze, ale także w smartfonie, telewizorze z połączeniem internetowym i innych domowych sprzętach, które wykorzystują łączność bezprzewodową. Na jednym koncie w usłudze NordVPN Test można korzystać z bezpiecznego połączenia w 6 różnych urządzeniach i nie ma tu znaczenia czy używamy Windowsa, Linuxa, iOS czy Androida. Dodatkowo wykorzystać można także rozszerzenia z odpowiednimi rozwiązaniami proxy do przeglądarek Chrome i Firefox.



----- materiał sponsorowany -----