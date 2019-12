PIT, CIT i VAT zapłacisz na mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020

Urząd Skarbowy w Elblągu przypomina podatnikom, że od 1 stycznia wchodzi w życie tak zwany mikrorachunek podatkowy. O czym warto wiedzieć?

PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu skarbowego wyłącznie na indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. Numer swojego mikrorachunku podatkowego możesz sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w każdym urzędzie skarbowym. Wygenerowanie i korzystanie z mikrorachunku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wystarczy go sprawdzić w generatorze i wykorzystać podczas przelewu.

Indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, to nowe uproszczenie przygotowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Dzięki niemu będziesz mieć swój jeden, stały, indywidualny rachunek do wpłat podatków PIT, CIT i VAT. Wpłacisz tam także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłacisz na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych.

Numer mikrorachunku w każdej chwili możesz wygenerować na stronie podatki.gov.pl, np. tuż przed dokonaniem przelewu podatkowego. Ważne, by przed skorzystaniem z mikrorachunku upewnić się, że został poprawnie wygenerowany. Możesz sprawdzać go wielokrotnie, zawsze wygenerujesz ten sam numer mikrorachunku, który został nadany tylko tobie i zawiera m.in. twój PESEL lub NIP.

Aby sprawdzić swój numer mikrorachunku, wystarczy podać:

PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną:

- nie prowadzisz działalności gospodarczej

- lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT

NIP, jeśli:

- prowadzisz działalność gospodarczą lub jesteś podatnikiem VAT

- lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i będziesz mieć do zapłaty podatek z rozliczenia rocznego PIT za 2019 r., to przed jego zapłatą upewnij się, że znasz numer swojego mikrorachunku podatkowego. Możesz go sprawdzić w każdej chwili w generatorze. Pamiętaj, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Zwroty nadpłat będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli np. na twój ROR.

Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki temu swój numer możesz sprawdzić w każdym czasie i miejscu (np. korzystając z telefonu czy tabletu). Sprawdzisz go również w dowolnym urzędzie skarbowym. Ponadto jego wygenerowanie i prowadzenie jest całkowicie bezpłatne. Numer nadawany jest każdemu podatnikowi i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania żadnych wniosków do urzędu. Numer sprawdzisz w generatorze na stronie podatki.gov.pl. Nie korzystaj z żadnych innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych e-mailem lub SMS-em. Mogą być one próbą wyłudzenia.

Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT i VAT pozostaną aktywne do 31 grudnia 2019 r.

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz na stronie podatki.gov.pl.