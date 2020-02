Pozycjonowanie: to się opłaca! Sprawdź, dlaczego

To, czy dana strona znajdzie się wysoko w wynikach wyszukiwania w Google, jest uzależnione od wielu czynników. O pozycji witryny decydują roboty wyszukiwarki, które indeksują ją i na podstawie zawartości, treści oraz profilu linków przychodzących podejmują decyzję, na jakim miejscu ją umieścić. Zanim więc użytkownik zobaczy Twoją witrynę, musi ją obejrzeć Googlebot.

Optymalizacja i właściwe przygotowanie witryny pomogą uzyskać wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania i zapewnią większy ruch na Twojej stronie internetowej.

Czemu tak naprawdę służy pozycjonowanie stron?

Jeszcze do niedawna pozycjonowanie w ogóle nie było potrzebne. Wystarczyło po prostu mieć stronę internetową, by pozyskiwać Klientów, a zyski napływały do firmowego portfela. Dziś, kiedy konkurencja jest bardzo rozbudowana, do osiągnięcia wysokiej pozycji w wynikach wyszukiwania konieczne okazuje się podjęcie specjalistycznych prac w witrynie. Mowa oczywiście o kompleksowych działaniach SEO, które w swojej ofercie ma chociażby Agencja ESEO. Warto wspomnieć, że obecnie z wyszukiwarki Google korzysta ponad 98% użytkowników internetu. Daje to setki tysięcy fraz i różnorodnych zapytań codziennie wpisywanych w pole wyszukiwarki. Nietrudno zatem obliczyć, że dla Ciebie i Twojej firmy takie statystyki są obietnicą zysku – trzeba tylko zadbać o to, by witryna pojawiała się jak najwyżej w wynikach wyszukiwania. Te same statystyki mówią bowiem, że większość internautów w swoich poszukiwaniach nie wychodzi poza pierwsze dwa-trzy wyniki w wyszukiwarce. Jeżeli więc chcesz, by potencjalny Klient natrafił na Twoją stronę, powinieneś się wyświetlać właśnie tam. Skuteczne pozycjonowanie stron internetowych jest uzależnione od kilkuset czynników, ale podczas starań o wysokie pozycje w Google warto kierować się zasadami SEO. Profesjonaliści dołożą wszelkich starań, aby Twoja strona została zaindeksowana wysoko w rankingu.

Dowiedz się, jak z sukcesem pozycjonować witrynę

Jednorazowe działanie nie wystarczy, żeby znaleźć się wśród czołówki wyników wyszukiwania. Eksperci z Agencji ESEO mówią, że pozycjonowanie to proces długofalowy, a na wyniki trzeba czekać od kilku miesięcy do nawet roku. Za to rezultaty utrzymują się przez długi czas i są podstawą do budowania nie tylko pozycji w rankingu Google, ale też renomy firmy w internecie. Każda współpraca z profesjonalną agencją rozpoczyna się od przeprowadzeni specjalistycznego audytu strony, który wskazuje, co można w niej poprawić, by została ona wyświetlona wyżej w wynikach wyszukiwania. Do standardowych prac należy też analiza działań konkurencji i sprawdzenie, jakie frazy najczęściej wybierają Twoi potencjalni Klienci. Dopiero teraz zaczyna się prawdziwe pozycjonowanie, czyli wdrożenie proponowanych w audycie zmian, wzbogacenie treści na stronie, budowanie zaplecza wartościowych linków z renomowanych serwisów. Jeżeli działania te są przeprowadzane zgodnie z zasadą White Hat SEO, po pewnym czasie zanotujesz wzrost pozycji i napływ zysków.

