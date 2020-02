Sprawdź, jak drobne modyfikacje na stronie wspierają pozycjonowanie

Prowadzisz stronę WWW albo sklep internetowy? Zapewne włożyłeś wiele pracy w jej wygląd i odpowiada ona Twojej wizji idealnej witryny. Niestety, nawet najpiękniejsza wizualnie strona, jeśli nie projektowano jej od początku z myślą o pozycjonowaniu, może nie przynosić zysków - a wtedy w Twojej głowie pojawia się myśl o współpracy z agencją SEO.

Kontaktujesz się ze specjalistą, który doradza Ci... wprowadzenie zmian na stronie. Zgodzić się, czy nie zgodzić? Przeczytaj poniższy tekst i dowiedz się, dlaczego warto czasami przystać na propozycje pozycjonera.

Doskonale dopracowane teksty to klucz do osiągnięcia sukcesu

Jedną z kluczowych zmian, którą profesjonalne agencje wprowadzają na stronach swoich Klientów, jest rozszerzenie istniejących lub stworzenie nowych treści. To znacznie wpływa nie tylko na wygląd witryny, ale przede wszystkim na jej odbiór przez użytkowników sieci. Rozbudowane teksty i opisy, przystosowane do wymagań SEO, będą pozytywnie postrzegane zarówno przez czytelnika, jak i przez roboty Google. Profesjonalni copywriterzy znają bowiem zasady prawidłowego i efektywnego rozmieszczenia fraz w tekście, a także pracują zgodnie z aktualnymi wytycznymi algorytmu wyszukiwarki (więcej informacji na stronie). Oczywiście specjalistyczna agencja INSEO, zanim zamieści jakikolwiek tekst, najpierw zapyta Cię o zdanie. Z punktu widzenia pozycjonowania najkorzystniejszym miejscem do wklejenia treści jest górna część strony, nad produktami lub prezentacją oferty. Jeżeli z jakiegoś powodu ten pomysł nie do końca Ci się podoba, istnieją jeszcze dwie opcje: można zastosować przycisk „czytaj więcej”, który ukryje dużą część tekstu przed oczami internautów, ale całość dalej będzie dostępna i dla nich, i dla Googlebota. Co prawda nie jest to najlepsze rozwiązania, jeśli chodzi o SEO, ale nadal bardziej korzystne, niż całkowita rezygnacja z rozszerzenia treści w witrynie. Drugi wariant to przeniesienie połowy opisu na dół strony.

Nowe kategorie i podstrony? Często warto się na to zgodzić

Inna, bardzo często stosowaną i konsultowaną na bieżąco z Klientem zmianą są modyfikacje w menu strony oraz dodawanie nowych podstron w serwisie. Takie działania można dostrzec gołym okiem, dlatego Twoja akceptacja jest tutaj niezwykle ważna. Współpracując z profesjonalistami, na przykład z INSEO, otrzymujesz najpierw projekt nowej podstrony wraz z informacją, co będzie ona zawierać, a później dostajesz teksty oraz gotowy projekt do akceptacji. Często za dodaniem zupełnie nowej podstrony idzie przebudowa menu. To również widoczna na pierwszy rzut oka modyfikacja, którą widzi przede wszystkim internauta, dlatego jej wprowadzenie też jest uzależnione od Twojej decyzji. Akceptujesz dodatkową podstronę, ale nie chcesz żadnych zmian w wyglądzie menu? Zdaj się na ekspertów, którzy doradzą Ci najlepsze rozwiązanie. Z punktu widzenia Google istotne są również przyjazne adresy podstron. Mają one znaczenie także dla przeciętnego użytkownika, któremu łatwiej jest odczytać URL bez nadmiaru symboli i zbitek spółgłoskowych. Warto wspomnieć, że nawet taka niewielka na pierwszy rzut oka zmiana pozytywnie wpłynie na pozycjonowanie Twojej strony firmowej.

