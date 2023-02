Fenomenalny występ elblążanki w „The Voice Kids”

14-letnia Martyna Gąsak z Elbląga swoją wersją jednego z najtrudniejszych utworów na świecie, zachwyciła wszystkich! Trenerzy „The Voice Kids” byli oszołomieni wokalnymi umiejętnościami nastolatki - podaje www.voicekids.tvp.pl.

Kim jest 14-latka, która tak świetnie poradziła sobie z tak trudnym utworem jak „Never Enough” z musicalu „The Greatest Showman”? Przygodę ze śpiewaniem Martyna rozpoczęła jeszcze w przedszkolu. Zadebiutowała na scenie w wieku sześciu lat, kiedy wzięła udział w konkursie wokalnym. Zaśpiewała w nim przebój „Jedzie pociąg z daleka" Ryszarda Rynkowskiego i zajęła pierwsze miejsce. Swoje umiejętności wokalne 14-latka szlifuje w elbląskim studiu wokalnym. Poza śpiewem interesuje się wizażem i w wolnym czasie tworzy kolorowe makijaże.

Po występie posypały się komplementy od jurorów.

- To, co zrobiłaś na tej scenie było absolutnie magiczne. Masz potężny głos - emocjonowała się Cleo.

- Masz jeden z najlepszych głosów w tej edycji. Twój głos jest niepowtarzalny, niesamowity - zachwycał się Dawid Kwiatkowski.

- Chciałem ci podziękować, bo miałem dreszcze i to na obu rękach. To było bardzo profesjonalne i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że jesteś w szóstej edycji „The Voice Kids”, bo to tacy ludzie jak ty tworzą jakość tego programu - dodał poruszony Baron.

W najbliższa sobotę, 4 marca, będzie można zobaczyć kolejne podopieczne Studia Artystycznego Katarzyny Panicz "Szalone" i "Szalone Małolaty".

- Aż 4 elblążanki zaprezentują się w drugim odcinku "The Voice Kids": Pati Moneta, Olivka Majewska, Mia Piaskowska i Basia Baranska. Ze wszystkimi przeżywaliśmy czas przygotowań do programu i za wszystkie ściskamy z całej siły kciuki i chociaż niedawno drogi nasze oraz Mii i Basi się rozeszły, to mamy nadzieje, ze wszystkie elblążanki dojdą w programie jak najdalej. Dlatego koniecznie bądźcie z nami znowu za tydzień! Sami zobaczycie jakie niespodzianki dla Was mamy - czytamy we wpisie studia w mediach społecznościowych.