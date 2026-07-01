Gdańscy hokeiści nadal w Elblągu

Hokeiści Fudeko GAS Gdańsk w przyszłym sezonie zapowiadają walkę o awans do Ekstraligi. Swoje mecze w roli gospodarza nadal będą rozgrywać na tafli elbląskiego lodowiska „Helena”.

Arkadiusz Bruliński, rzecznik prasowy hokejowego klubu Fudeko GAS Gdańsk wystąpił w programie TVP3 Gdańsk „Cały ten sport”. Przedstawił tam najważniejsze informacje dotyczące przyszłości gdańskich hokeistów.

Z elbląskiego punktu widzenia najciekawsza była zapowiedź rozgrywania kolejnego sezonu w roli gospodarza na tafli elbląskiego lodowiska „Helena”.

- Na dziś gramy w Elblągu w najbliższym sezonie i nie sądzę, żeby to się zmieniało w najbliższym czasie – mówił Arkadiusz Bruliński.

Przypomnijmy, że operator gdańskiej hali Oliwia – GKS Stoczniowiec, drugi klub hokejowy w Gdańsku, nie chce wpuścić lokalnego rywala na lodowisko. W związku z tym hokeiści Fudeko muszą swoje mecze domowe rozgrywać poza Gdańskiem. Skorzystał na tym Elbląg, który przygarnął Gdańszczan. W ubiegłym sezonie mogliśmy oglądać emocjonującą walkę Fudeko o awans, niestety nie zakończoną powodzeniem. W kolejnym sezonie Gdańszczanie nie zamierzają składać broni i ponownie będą chcieli na tafli wywalczyć awans.

- Elbląski MOSiR przygotowuje lodowisko do naszego awansu. Cieszymy się, że oni też myślą perspektywicznie, aby być gotowym na ekstraklasę – mówił Arkadiusz Bruliński. - Myślę że [w Elblągu – przyp. SM] są zainteresowani tym, aby była tam seniorska drużyna, która gra na odpowiednim poziomie, czyli walczy o awans lub docelowo gra w ekstraklasie.

Rzecznik gdańskiego klubu zwrócił także uwagę na wzrost zainteresowania hokejem w Elblągu i większą liczbę dzieci i młodzieży trenujących hokej w klubie Wikingowie.

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