Kaliningrad odcinany od świata

Mieszkańcy obwodu kaliningradzkiego coraz dotkliwiej odczuwają sankcje nałożone na Rosję za rozpoczęcie wojny w Ukrainie. Po tym, jak polski konsulat zablokował wydawanie wiz, milion Rosjan zostało praktycznie uwięzionych na własnym terytorium. Samochodem nie wyjadą, bilety lotnicze podrożały dwukrotnie – pisze dzisiaj Wirtualna Polska.

Drogowe granice z obwodem kaliningradzkim są praktycznie zablokowane. Polska nie wydaje wiz, a litewscy urzędnicy utrudniają przejazd do tego stopnia, że tworzą się wielokilometrowe kolejki aut. Bilety lotnicze z Kaliningradu są trudno dostępne, a zdrożały o 100 proc., ponieważ po zamknięciu europejskiej przestrzeni powietrznej samoloty muszą nadkładać drogi, omijając kraje bałtyckie. Gubernator poprosił Moskwę, by uruchomić prom do Sankt Petersburga. Tyle że ponad 1000-kilometrowy rejs po Bałtyku trwałby aż 40 godzin – pisze Wirtualna Polska.

Są nowe doniesienia o trudach życia. Oburzenie mieszkańców wywołały ceny winogron, które w przeliczeniu na złotówki sprzedawane są po 55 zł za torebkę (w Polsce po około 10 zł). Nadal trwa wykupowanie cukru ze sklepów. Stał się on tak pożądanym towarem, że wszedł na listę nagród konkursów i loterii – dodają dziennikarze wp.pl

Źródło: Wirtualna Polska