Niezidentyfikowany dron w Komorowie Żuławskim
- Niezidentyfikowany dron został znaleziony w Komorowie Żuławskim w województwie warmińsko-mazurskim - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Dron zawisł na elemencie słupa energetycznego ok. 1 m na ziemią.
Dron został znaleziony w Komorowie Żuławskim niedaleko linii kolejowej prowadzącej do Olsztyna. Według informacji RMF FM, ma cztery śmigła, kamerę, urządzenie pamięci, ma też doczepioną baterię.
Sprawę wyjaśniają służby, m. in. kontrterroyści z Olsztyna.
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