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Niezidentyfikowany dron w Komorowie Żuławskim

 Elbląg, Ilustracja do tekstu, widok na Komorowo Żułąwskie,
Ilustracja do tekstu, widok na Komorowo Żułąwskie, fot. zrezygnowanywedkarz, FotoreportEl

- Niezidentyfikowany dron został znaleziony w Komorowie Żuławskim w województwie warmińsko-mazurskim - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Dron zawisł na elemencie słupa energetycznego ok. 1 m na ziemią.

Dron został znaleziony w Komorowie Żuławskim niedaleko linii kolejowej prowadzącej do Olsztyna. Według informacji RMF FM, ma cztery śmigła, kamerę, urządzenie pamięci, ma też doczepioną baterię.

Sprawę wyjaśniają służby, m. in. kontrterroyści z Olsztyna.

 

Więcej na rmf24.pl


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