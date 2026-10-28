Niezidentyfikowany dron w Komorowie Żuławskim

Ilustracja do tekstu, widok na Komorowo Żułąwskie, fot. zrezygnowanywedkarz, FotoreportEl

- Niezidentyfikowany dron został znaleziony w Komorowie Żuławskim w województwie warmińsko-mazurskim - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Dron zawisł na elemencie słupa energetycznego ok. 1 m na ziemią.