Skandal z sołtysem na drodze

W mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać, jak młody mężczyzna bije na drodze innego kierowcę. Do awantury doszło na trasie nr 502 w okolicach Nowego Dworu Gdańskiego, a napastnikiem ma być... sołtys Kątów Rybackich. Władze gminy Sztutowo potępiły zachowanie sołtysa i uruchomiły procedurę jego odwołania – informuje Radio Gdańsk.

Jak wynika z relacji poszkodowanego mężczyzny, gdy jechał drogą nr 502, z naprzeciwka nadjechał SUV prowadzony przez kobietę, która wcześniej wyprzedzała na łuku i podwójnej ciągłej kolejne auta. Gdy gestami wyraził niezadowolenie z takiego zachowania, SUV zawrócił, zajechał mężczyźnie drogę, a ze środka wyskoczył pasażer, który zaczął go bić. Zarejestrowała to swoim telefonem żona pokrzywdzonego kierowcy, która jechała jako pasażerka. Jak się okazało, napastnikiem był 38-letni sołtys Kątów Rybackich w gminie Sztutowo. Został zatrzymany przez policję.

Sprawą zajmuje się Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdańskim. Rada Sołecka w Sztutowie planuje odwołać sołtysa z funkcji, wkrótce ma się odbyć wiejskie zebranie na ten temat. Komunikat w tej sprawie wydał również wójt gminy Sztutowo.

„W dniu 3.03.2025 r. otrzymaliśmy informację, dotyczącą niewłaściwego zachowania w przestrzeni publicznej z udziałem Sołtysa wsi Kąty Rybackie. Zdarzenie to nie pozostaje w związku z działalnością Gminy Sztutowo oraz z działalnością publiczną sołtysa. W pełni potępiamy zachowania, których granice zostały przekroczone!!!!. Nie ma usprawiedliwienia dla sytuacji gdzie miarą jest bezpieczeństwo i ochrona zdrowia oraz życia.!!!!” – napisały władze gminy Sztutowo w swoich mediach społecznościowych.

Wieczorem władze gminy Sztutowo poinformowały, że „z uwagi na zaistniałą sytuację dot, dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego Sołtysa w opinii publicznej - została rozpoczęta procedura odwołania go z funkcji sołtysa. W żadnej mierze nie akceptowane są zachowania, które wywołują przemoc lub nawoływanie do niej, dotyczy to przede wszystkim zdarzenia z dzisiejszego dnia jak i komentarzy społecznie uznawanych za szerzenie nienawiści” – napisały władze gminy w mediach społecznościowych.

