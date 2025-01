Spięcie o Królewiec

Królewiec. Fot. RG, arch. portEl.pl

Rosja oskarża Litwę o roszczenia terytorialne wobec obwodu królewieckiego (do niedawna określanego w Polsce jako kaliningradzki). U źródeł napięcia między państwami jest... niedawna zmiana nazwy jednego z muzeów. O sprawie pisze m. in. gazeta.pl odwołując się do The Moscow Times.