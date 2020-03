Sześć osób z koronawirusem, dwie w naszym regionie (aktualizacja)

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski poinformował na piątkowej konferencji prasowej o czterech nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Jedna z chorych osób przebywa w szpitalu w Ostródzie. W sobotę odnotowano jeszcze jeden przypadek koronawirusa, pacjent również trafił do Ostródy.

W szpitalu w Ostródzie leży osoba zarażona koronowirusem. To jeden z czterech przypadków, których istnienie ujawnił dziś (6 marca) na konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.

- Mamy cztery przypadki, w najbliższym czasie spodziewamy [jeszcze - przyp. red.] się kilku przypadków - powiedział Łukasz Szumowski, minister zdrowia na konferencji prasowej.

Pacjent,który przebywa obecnie w szpitalu w Ostródzie, przyjechał do Polski tym samym autobusem, którym podróżował pierwszy zarażony w Polsce (obecnie przebywa w Zielonej Górze). Na razie to tylko jeden przypadek z feralnego autobusu. Pozostali zarażeni przebywają we Wrocławiu i Szczecinie.

- Nie mamy żadnego pacjenta, który jest w stanie zagrożenia życia - mówił Łukasz Szumowski.

TVN24 informuje, że 128 osób jest hospitalizowanych, 1299 osób jest w kwarantannie domowej, 6184 osób jest pod nadzorem sanepidu. Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi całodobową infolinię (tel. 800 190 590) udzielającą informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Aktualizacja z soboty: Dzisiaj na konferencji prasowej minister zdrowia poinformował o szóstym przypadku koronawirusa w Polsce. -Pacjent, u którego stwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2 przebywał w ostatnich dniach w domowej kwarantannie - powiedział Łukasz Szumowski. Zaznaczył, że w sobotę był on już w szpitalu w Ostródzie. Szef resortu zdrowia powiedział, że pacjent czuje się dobrze, pozostali zarażanie koronawirusem "względnie dobrze". Zaznaczył, że nie ma zagrożenia dla ich życia - informuje TVN 24. Wcześniej ten pacjent podróżował tym samym autokarem, co pierwszy rodak, zarażony koronawirusem.

Na sobotę wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki zwołał sztab kryzysowy. - Wszystkie procedury zostały w pełni zrealizowane - zapewniał.

- Nasze działania skupiają się na identyfikacji kontaktów tego pacjenta z innymi osobami. Wszystkie te osoby będą przez nas nadzorowane w kwarantannie domowej - powiedział Janusz Dzisko, wojewódzki inspektor Sanepidu.