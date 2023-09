W Rosji pomylili Królewiec z Elblągiem

Rosyjska telewizja rządowa zilustrowała materiał o rozwoju obwodu królewieckiego... zdjęciami z Elbląga. Informują o tym m.in. dziennikarze niezależnej telewizji Biełsat.

Program o rozwoju obwodu królewieckiego został wyemitowany w telewizji Rosja 1, czyli rosyjskich prorządowych mediach. – Problem w tym, że materiał został zilustrowany zdjęciami z Elbląga – informują niezależni dziennikarze.

W pierwszych sekundach materiału zdjęcia dotyczą Królewca, w końcówce pojawiają się przebitki z Elbląga z charakterystyczną Bramą Targową i katedrą św. Mikołaja.

Zobacz fragment programu

Do the Russians appreciate the charm of Polish cities?🤔



The pro-Kremlin TV channel Rossiya 1 aired a program about the development of the Koenigsberg region. The problem is that the material is illustrated with shots from the Polish city of Elbląg 🤷



Source: rusnews pic.twitter.com/fFyWbzBuvX

— Belsat in English (@Belsat_Eng) September 29, 2023