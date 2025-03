Wiceminister i poseł na styku biznesu, polityki i prawa (aktualizacja)

Zbigniew Ziejewski z PSL, wiceminister aktywów państwowych, poseł ziemi elbląskiej i jednocześnie przedsiębiorca rolniczy, procesuje się o duże pieniądze z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, który mu częściowo podlega. O sprawie pisze na wp.pl Szymon Jadczak, który jednocześnie wskazuje, że wiceprezes PSL na Warmii i Mazurach wszedł do rządu mimo kilku prawomocnych wyroków na koncie.

Na początku swojego tekstu Szymon Jadczak przypomina, że Zbigniew Ziejewski jest prezesem firmy Ziemar, w której ma połowę udziałów, drugą ich część dzierży jego była żona. Posłem jest od 2019 roku, w 2023 został sekretarzem stanu w MAP, w którym pośrednio podlega mu KOWR.

- Chociaż KOWR, agencja wykonawcza powołana m.in. do gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, formalnie podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to w zakresie tworzenia przez KOWR nowych spółek lub kupowania udziałów w już istniejących, podlega właśnie Ziejewskiemu. Mówimy tu o kilkudziesięciu firmach związanych z rolnictwem w całej Polsce. Od tego samego KOWR-u Ziejewski dzierżawi setki hektarów ziemi, a także toczy z KOWR spory sądowe o bezumowne korzystanie z kolejnych hektarów oraz zdewastowanie innych. Trudno o bardziej jaskrawy przykład konfliktu interesów – pisze dziennikarz śledczy Wirtualnej Polski.

Jednocześnie przypomina o skazujących wyrokach, jakie sąd wydał na polityka, z których część uległa zatarciu, a także o różnych sądowych postępowaniach z jego udziałem. To kwestie dotyczące zarzutów wystawiania fałszywych faktur, działania na szkodę spółki, która dziś pośrednio podlega politykowi czy zdewastowania ponad 10 ha ziemi. Część prawnych batalii związana jest bezpośrednio z KOWR-em. Przytoczmy jedną z przybliżanych przez Szymona Jadczaka spraw:

- KOWR pozwał (...) drugą spółkę Ziejewskiego, czyli Ziemar o 900 tys. zł za bezumowne użytkowanie ziemi w Tylicach. Ziejewski odpowiedział swoimi roszczeniami. Sąd zachęcał strony do mediacji, ale przedstawiciel KOWR w lipcu 2022 r. kategorycznie odmówił i proces ruszył. Wszystko zmieniło się po wyborach 15 października 2023 r. Zmiana rządu wymiotła poprzednie kierownictwo KOWR. Z kolei Ziejewski wszedł do rządu i pośrednio KOWR zaczął mu podlegać w ramach MAP. W takich okolicznościach wiosną 2024 r. przedstawiciel Ośrodka jednak zgodził się na mediacje i 14 października 2024 r. strony zawarły ugodę. I KOWR już nie chce od Ziemaru niemal miliona złotych. Wystarczy 4477 złotych i 18 groszy zaległego czynszu za dzierżawę ziemi przez jeden miesiąc. Strony oświadczyły również, że Ziemar Ziejewskiego nie użytkował bezumownie nieruchomości po 29 listopada 2020 r. i zrzekają się wszelkich roszczeń wobec siebie. Przypomnijmy: Ziejewski zawarł bardzo korzystną dla siebie ugodę z podmiotem, który mu pośrednio podlega - czytamy na wp.pl.

Dziennikarz przesłał do KOWR pytania dotyczące poszczególnych kontrowersyjnych kwestii, odpowiedziała na nie p.o. dyrektora Biura Dyrektora Generalnego Joanna Łastowska.

- Na pytanie, jak ocenia fakt, że wiceminister Ziejewski (któremu częściowo podlega działalność KOWR) jednocześnie jest stroną w sporach sądowych z Ośrodkiem, Łastowska odpisała, że wiceministrowi działalność KOWR nie podlega. Dopytaliśmy, jak jej odpowiedź ma się do art. 17 ustawy o KOWR, który wprost mówi, że w zakresie tworzenie, przystępowania do spółek, posiadania, nabywania i obejmowania akcji lub udziałów w spółkach, agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, a w MAP odpowiada za to właśnie Ziejewski. Na to już Joanna Łastowska nie odpowiedziała – opisuje dziennikarz wp.pl. Rzecznik Ministerstwa Aktywów Państwowych przekazał mu z kolei, że ministerstwo w momencie nominacji dla Ziejewskiego nie wiedziało o jego aktualnych sprawach sądowych ani o wyrokach karnych z przeszłości.

Co w swojej sprawie przekazał sam wiceminister Ziejewski?

- Zaczął od stwierdzenia, że "przesłane przez Pana pytania są tendencyjne i dążą wyłącznie do potwierdzenia z góry przyjętej przez Pana tezy – jako takie mają one niewiele wspólnego z etyką dziennikarską i prawdziwością przekazywanych informacji. Jeżeli materiał dziennikarski jest budowany w oparciu o plotki i pomówienia, należy liczyć się z ryzykiem, iż nie będzie on uznany za rzetelny" – podaje Szymon Jadczak. Wiceminister miał przyznać, że w MAP w ramach swoich obowiązków jedynie w niezbędnym zakresie współpracuje z KOWR. Nie odniósł się do swoich wyroków karnych, pytany o procesy dotyczące swojej firmy stwierdził, że "Ziemar jest odrębną osobą prawną, która jest uprawniona do obrony zarówno swoich interesów, jak i dobrego imienia na drodze sądowej". W niektórych kwestiach zasłonił się tajemnicą postępowań i przedsiębiorstwa.

Na jakie pytania poseł nie odpowiedział dziennikarzowi i jakie konkretnie sprawy sądowe toczyły się z udziałem polityka PSL-u? O tym szeroko w tekście Szymona Jadczaka na portalu Wirtualna Polska.

Aktualizacja:

Jak podaje Wirtualna Polska, Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie ze Zbigniewem Ziejewskim poprosił go o wyjaśnienia i szczegółowe odniesienie się do wszystkich zarzutów, które znalazły się w tekście Szymona Jadczaka.

- Otrzymałem krótką informację ws. wątpliwości wokół pana Ziejewskiego. Osobiście zajmę się tą sprawą - zapewnił dziś także premier Donald Tusk. - Sprawdzę, czy są one dyskwalifikujące dla wiceministra. W tym momencie odpowiedzi nie mam, ale ją państwu dostarczę - dodał.

- Informujemy, że Zarządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie ustalenia podziału kompetencji w Ministerstwie Aktywów Państwowych zostanie niezwłocznie zmieniony i Sekretarz Stanu Zbigniew Ziejewski nie będzie wykonywał uprawnienia Ministra Aktywów Państwowych określonego w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa" - przekazało WP biuro prasowe resortu aktywów państwowych. Ministerstwo przekonuje jednocześnie, że Ziejewski nie korzystał z kompetencji przysługujących mu dotychczas wobec KOWR.