Wilki zaatakowały pod Elblągiem

 Elbląg, graf. pixabay.com
graf. pixabay.com

Wilki zaatakowały gospodarstwo rolne w Brudzędach koło Elbląga. Zwierzęta zagryzły kilka owiec kotnych – informuje TVP Olsztyn.

Do pierwszych ataków na gospodarstwo Dominika Kłosowskiego w Burzędach doszło w niedzielę (2 listopada). Do kolejnego we wtorek (4 listopada) – poinformowała TVP 3 Olsztyn. Wilki zagryzły kilka owiec w gospodarstwie rolnika.

W programie poruszono też kwestie konieczności odstrzału zwierząt i możliwości otrzymania przez rolników odszkodowania za poniesione straty. W ubiegłym roku wypłacono rolnikom ok. 600 tys. zł za szkody wyrządzone przez wilki.

 

