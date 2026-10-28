13 kg narkotyków trzymał w domowej szafie (aktualizacja)

46-latek z Elblaga miał w mieszkaniu ponad... 13 kg amfetaminy. Narkotyk przechowywał w dwóch foliowych workach schowanych w szafie.

Mężczyzna zostal zatrzymany 28 października przez policjantów kryminalnych. Odpowie za usiłowanie wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków psychotropowych. Za taki czyn górna granica kary to 12 lat pozbawienia wolności.

Aktualizacja red.: Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Był wcześniej notowany, ale nie za przestępstwa narkotykowe, o czym informuje elbląska KMP.