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15-latek na elektrycznej hulajnodze uderzył w volkswagena

 Elbląg, 15-latek na elektrycznej hulajnodze uderzył w volkswagena
Fot. KMP Elbląg

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem hulajnogi elektrycznej doszło we wtorek (8 września br.) na ul. Mickiewicza w Elblągu. 15-letni kierujący hulajnogą elektryczną zderzył się z volkswagenem golfem, którym kierował 18-letni mężczyzna. Nastolatek z obrażeniami nogi został przewieziony do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 15-latek poruszał się hulajnogą elektryczną po chodniku. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, co oznacza, że – przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach – kierujący hulajnogą powinien poruszać się jezdnią, a nie chodnikiem.

W tym samym czasie 18-letni kierujący volkswagenem golfem wyjeżdżał z terenu osiedla. W pewnym momencie hulajnoga uderzyła w lewy, przedni błotnik samochodu. Siła była na tyle duża, że 15-latek przeleciał ponad pojazdem i upadł na jezdnię.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz policjantów. Obaj kierujący byli trzeźwi. 15-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia wyjaśniają policjanci. Prowadzone postępowanie pozwoli również ustalić, który z uczestników ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku.

To zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik ma obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnej ostrożności wymagają miejsca, w których drogi dla rowerów lub jezdnia krzyżują się z drogami wewnętrznymi, wyjazdami z osiedli czy innymi miejscami, z których mogą wyjeżdżać pojazdy. Policjanci apelują o ostrożność.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Szkoda samochodu.
  • Kiedy zrobią z tym porządek ?
  • Kubuś: "15-letni kierujący hulajnogą elektryczną zderzył się z volkswagenem golfem, którym kierował 18-letni mężczyzna. Nastolatek z obrażeniami nogi został przewieziony do szpitala. " - oboje są nastolatkami :)
  • Chore przepisy które nakazują dzieciom jeździć hulajnogą elektryczną po ulicy jak jest tam ograniczenie 30km/h. Redaktorzyna zapomniał dopisać, że jeśli mógł jechać chodnikiem "gdy warunki pogodowe lub stan drogi zagrażają bezpieczeństwu". Elbląskie ulice są tak dziurawe i w tak tragicznym stanie, że jazda po nich hulajnogą zagraża bezpieczeństwu.
  • Nie ma ścieżek rowerowych to nie dziwota, że dochodzi do takich sytuacji. Jak chłopak jedzie ulicą to źle, jak chodnikiem też źle. Nie zawsze winni są kierujący hulajnogami.
  • Wniosek jest taki że na hulajnodze nieśmiertelny nie jesteś.
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    1
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    Waldimir(2026-09-09)
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