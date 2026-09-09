15-latek na elektrycznej hulajnodze uderzył w volkswagena

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego z udziałem hulajnogi elektrycznej doszło we wtorek (8 września br.) na ul. Mickiewicza w Elblągu. 15-letni kierujący hulajnogą elektryczną zderzył się z volkswagenem golfem, którym kierował 18-letni mężczyzna. Nastolatek z obrażeniami nogi został przewieziony do szpitala.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 15-latek poruszał się hulajnogą elektryczną po chodniku. W tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h, co oznacza, że – przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w przepisach – kierujący hulajnogą powinien poruszać się jezdnią, a nie chodnikiem.

W tym samym czasie 18-letni kierujący volkswagenem golfem wyjeżdżał z terenu osiedla. W pewnym momencie hulajnoga uderzyła w lewy, przedni błotnik samochodu. Siła była na tyle duża, że 15-latek przeleciał ponad pojazdem i upadł na jezdnię.

Na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz policjantów. Obaj kierujący byli trzeźwi. 15-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Dokładne okoliczności i przebieg zdarzenia wyjaśniają policjanci. Prowadzone postępowanie pozwoli również ustalić, który z uczestników ponosi odpowiedzialność za spowodowanie wypadku.

To zdarzenie jest kolejnym przypomnieniem, że hulajnoga elektryczna jest pojazdem, a jej użytkownik ma obowiązek stosować się do przepisów ruchu drogowego. Szczególnej ostrożności wymagają miejsca, w których drogi dla rowerów lub jezdnia krzyżują się z drogami wewnętrznymi, wyjazdami z osiedli czy innymi miejscami, z których mogą wyjeżdżać pojazdy. Policjanci apelują o ostrożność.