18-latek kierował bez prawa jazdy - spowodował kolizję 

W październiku ubiegłego roku, policjanci Wydziału Ruchu Drogowego „rozliczali” 18-letniego uczestnika kolizji drogowej, który nie posiadał prawa jazdy. Wtedy do sądu trafił wniosek o ukaranie mężczyzny. Dziś znamy już wyrok jaki zapadł w tej sprawie.

Zdarzenie miało miejsce przy ul. Kajki. Tam, 18-latek kierujący hondą prelude jechał z nadmierną prędkością a przez to nie zapanował nad autem, wjechał na krawężnik a chwilę po tym zatrzymał się na przydrożnej latarni. Gdy na miejsce przyjechał patrol policji, okazało się, że kierujący hondą 18-latek nie posiada prawa jazdy. Policjanci skierowali do sadu wniosek o ukaranie kierującego. Sąd w kwietniu tego roku skazał go na 3 tysiące złotych grzywny oraz rok zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wyrok jest prawomocny.