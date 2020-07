2 tysiące zł za brak prawa jazdy

Pewien mężczyzna, który w połowie maja tego roku został zatrzymany do kontroli drogowej, został przez sąd ukarany grzywną za kierowanie autem bez uprawnień.

Sytuacja miała miejsce przy ul. Wiejskiej w Elblągu. Tam, 43-letni mężczyzna kierujący renault megane był kontrolowany przez policjantów z wydziału ruchu drogowego. W trakcie kontroli okazało się, że nie posiada on uprawnień do kierowania autem a mimo to nim kieruje. Policjanci nie ukarali go mandatem, a sporządzili wniosek do sądu o ukaranie. 6 lipca sąd ukarał 43-latka grzywną w wysokości 2000 złotych, a także orzekł wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na rok.