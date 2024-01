200km/h przez S7

43-latek kierujący porsche i jadący 200km/h został zatrzymany przez policjantów z Grupy SPEED.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj (16 stycznia) na drodze S7 w okolicach Bogaczewa koło Elbląga. 43-latek najpierw podjechał bardzo blisko policyjnej nieoznakowanej bmw "sugerując" zjechanie na prawy pas. Później przyspieszył tak do 200 km/h. Policjanci pojechali za nim zatrzymując go na wysokości Bogaczewa.

43-latek tłumaczył się tym, że wraca ze spotkania i chce jak najszybciej dotrzeć samochodem do domu. Policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie. Kwota mandatów za popełnione wykroczenia byłaby w wysokości 3,5 tys. złotych oraz 30 punktów karnych, co wiąże się z utrata prawa jazdy.

Zobacz nagranie policji.