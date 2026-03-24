43 km/h za dużo, 3 tysiące zł mniej

 Elbląg, 43 km/h za dużo, 3 tysiące zł mniej
Jechał o 43 km/h za szybko w terenie zabudowanym. Sąd ukarał 28-latka grzywną w wysokości 3 tys. zł.

Zdarzenie miało miejsce w kwietniu 2025 roku w Żurawcu. Wtedy to 28-latek został zatrzymany do kontroli drogowej a wcześniej zmierzono jego prędkość. Ta była o 43 km/h za wysoka (ograniczenie do 50 km/h). Volkswagen, którym kierował 28-latek, miał liczne usterki, w tym zbite lewe lusterko oraz wycieki płynów.

Sąd skazał go na grzywnę w wysokości 3 tys. zł, jako że było to już drugie takie przekroczenie prędkości. Mężczyzna był karany niecały rok wcześniej mandatem za nadmierną prędkość.

  • Rząd łupo kierowców Brakuje "piniędzy" na wszystko więc zaczynają od cen paliwa, a teraz włączyli w to sądy i wysokość kar. za to że nie przekroczył 50km / godz. podnieśli kary za prędkość. Wiadomo że POLICJA też narzeka na brak "piniędzy" więc teraz za jazdę po tzw pijaku zabierają samochody I te nowsze są wcielane do tejże POLICJI. Dokąd to wszystko zaprowadzi ???
