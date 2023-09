5 razy 50 plus czyli kary za zbyt szybką jazdę 

Tylko podczas minionej doby policjanci zatrzymali 5 kierujących, którzy przekroczyli dozwoloną przepisami prędkość o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym.

Oprócz mandatów w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktów karnych, 5 kierującym zostały zatrzymane prawa na 3 miesiące. Rekordzistą był 41-letni mężczyzna, który kierował mercedesem i w miejscowości Raczki, przekroczył prędkość o ponad 64 km/h.

Oznacza to, że jechał 114 km/h w miejscu ograniczenia jedynie do 50 km/h. On z całej wymienionej piątki został ukarany najwyższym mandatem, bo w wysokości 2000 złotych otrzymał także 14 punktów karnych.

Inny 50-letni mężczyzna, kierując oplem w miejscowości Bogaczewo jechał 108 km/h, chwilę później w tym samym miejscu policjanci zatrzymali skodę kierowaną przez 42-latka. W tym przypadku zmierzona prędkość to 102 km/h.

Policjanci zatrzymali także prawa jazdy dwóm kobietom: 43, 31-latce. Pierwsza kierowała osobowym bmw a druga toyotą. Obie przekroczyły 100 km/h w terenie zabudowanych.

Wymienionym osobom zatrzymano na 3 miesiące prawa jazdy.