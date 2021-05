65-letni Rosjanin podstępem chciał wjechać do Polski

Na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 65-letniego Rosjanina, który posłużył się sfałszowaną, niemiecką kartą pobytu.

2 maja obywatel Rosji, stawił się do odprawy granicznej na kierunku wjazdowym do Polski. Podejrzenie funkcjonariusza Straży Granicznej wzbudził dokument pobytowy. W karcie pobytu widniało wiele nieprawidłowości, min. druk tła, napisy, znaki graficzne. Dodatkowo ustalono z funkcjonariuszami Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, że władze Niemiec, na takie dane osobowe, nie wydały takiego dokumentu. Okazało się, że 65-latek przedstawił do kontroli fałszywe zezwolenie na pobyt w Niemczech. Podstęp mu się nie udał, został zatrzymany. Usłyszał zarzut usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom używając sfałszowanego dokumentu. Rosjaninowi podstęp się nie udał. Otrzymał decyzję o odmowie wjazdu do Polski, a na poczet przyszłej kary, funkcjonariusze SG zabezpieczyli 1000 zł.