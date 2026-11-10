77-latek zginął w pożarze

Tragiczny pożar w miejscowości Stępień w gminie Braniewo. Ogień wybuchł w nocy w jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego. Życia 77-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Pozostali mieszkańcy opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków.

W jednym z mieszkań budynku wielorodzinnego w miejscowości Stępień w gminie Braniewo wybuchł pożar. Zgłoszenie o zdarzeniu braniewscy strażacy otrzymali w nocy, kilkanaście minut po północy.

- W chwili przyjazdu na miejsce pierwszych jednostek straży pożarnej ogień niszczył wnętrze jednego z mieszkań. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej lokatorzy pozostałych mieszkań opuścili bezpiecznie budynek. Łącznie ewakuowało się 12 osób. W trakcie działań gaśniczych wewnątrz palącego się mieszkania strażacy odleźli mężczyznę, który został wyniesiony na zewnątrz. Niestety 77-latek poniósł śmierć w wyniku pożaru – informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

Akcja straży pożarnej w miejscowości Stępień, fot. KPPSP w Braniewie

Działania gaśnicze strażacy prowadzili zarówno wewnątrz mieszkania jak i na dachu budynku mieszkalnego.

- Po kilkudziesięciu minutach pożar został opanowany, a pogorzelisko sprawdzone i dogaszone. Podczas działań gaśniczych strażacy wynieśli ze spalonego mieszkania butle z gazem - informuje KPPSP w Braniewie.

Na miejscu pożaru pracowali strażacy z Państwowej i Wojskowej Straży Pożarnej w Braniewie, strażacy ochotnicy z OSP Braniewo, Gronowo oraz Frombork. Łącznie 7 wozów strażackich zostało skierowane na miejsce tragicznego zdarzenia. Działania strażaków wspierali braniewscy policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego.