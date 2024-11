Banglijczyk z podrobionym prawem jazdy

Przebywającego w Polsce legalnie Banglijczyka zatrzymali w Elblągu funkcjonariusze z miejscowej Placówki Straży Granicznej. Cudzoziemiec przedstawił do kontroli bengalskie prawo jazdy, którego wygląd wzbudził wątpliwości mundurowych odnośnie jego autentyczności.

Strażnicy graniczni zatrzymali do kontroli drogowej pojazd, którym kierował Banglijczyk, 4 listopada. Ustalili, że mężczyzna wjechał do Polski legalnie, a jego pobyt także jest niekwestionowany. Jednak fakt posiadania i posługiwania się podrobionym prawem jazdy sprawił, że cudzoziemca zatrzymano i przekazano do dalszych czynności elbląskiej Policji.

Dwa dni temu elbląscy strażnicy graniczni w ramach wspólnego patrolu z Policją również ujawnili Banglijczyka, który kierował pojazdem i okazał do kontroli bengalskie prawo jazdy, także podrobione. Również w tej sprawie postępowanie prowadzi Policja w Elblągu.