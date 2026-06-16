Bez kasku, bez karty i na wagarach

Pewien 12-latek został skontrolowany przez policjantów ruchu drogowego, gdy jechał bez kasku hulajnogą elektryczną.

Sytuacja miała miejsce na al. Jana Pawła II. Okazało się, że 12-latek nie ma także karty rowerowej i powinien być w tym czasie w szkole. Wagarowicza wraz z hulajnogą odebrała matka. Policjanci nałożyli na nią mandat w wysokości 1000 zł za udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej. Z tego zdarzenia do sądu rodzinnego trafi także policyjna notatka. Pamiętajmy aby mieć uprawnienia i jeździć w kasku, gdy nie mamy skończonych 16 lat