Bimbrownia w budynku gospodarczym

Sporym zaskoczeniem dla 42-latka z okolic Pasłęka była wizyta policjantów, którzy przyjechali do niego na przeszukanie. W przydomowym pomieszczeniu gospodarczym mężczyzna miał nielegalną wytwórnie wysokoprocentowego alkoholu.

Destylator, 3 beczki o łącznej zawartości ponad 500 litrów z półproduktem, 60 litrów gotowego do rozlania alkoholu, a także ponad 50 półlitrowych butelek opatrzonych etykietami z „marką” sugerującą, że zawartość procentowa trunku jest na poziomie 50 procent. Dodatkowo urządzenia do zakładania zakrętek i cały sprzęt do produkcji alkoholu. To wszystko zabezpieczyli policjanci Wydziału do walki z przestępczością gospodarczą. 42-letniemu mężczyźnie grozi teraz kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Wyrabianie alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Jeżeli alkohol etylowy jest znacznej wartości, osoba go wytwarzająca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.