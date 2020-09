Braniewo: Zatrzymani za przestępstwa narkotykowe

Trzech mężczyzn w wieku od 18 do 37 lat odpowie za przestępstwa narkotykowe. Braniewscy policjanci w przeciągu ostatnich dni interweniowali wobec podejrzanych w związku z posiadaniem przez nich marihuany, amfetaminy czy ecstasy. Teraz nie unikną już odpowiedzialności.

Do pierwszego z zatrzymań doszło w miniony piątek (11 września). Po godz. 22 patrol prewencji na jednej z braniewskiej ulic zwrócił uwagę na rowerzystę, który na widok radiowozu zaczął uciekać. Mężczyzna porzucił rower i kontynuował ucieczkę pieszo, jednak bezskutecznie, bo po chwili zatrzymali go policjanci. Funkcjonariusze zabezpieczyli przy 37-latku marihuanę, a z miejsca interwencji doprowadzili go do komendy, w której dzień później usłyszał zarzut posiadania narkotyków. Nie było to jednak ostatnie spotkanie policjantów z 37-latkiem. W poniedziałek (14 września) funkcjonariusze ponownie interweniowali wobec mężczyzny. Tym razem posiadał przy sobie amfetaminę.

W niedzielę (13 września) policjanci przystąpili do wylegitymowania 18-latka na terenie Braniewa. Mundurowi zabezpieczyli należące do mężczyzny narkotyki: marihuanę, amfetaminę oraz tabletki ecstasy. We wtorek podejrzany usłyszał dwa zarzuty za posiadanie narkotyków.

W poniedziałek (14 września) ok. godz. 19 policjanci interweniowali wobec innego 18-latka na terenie gminy Braniewo. W trakcie legitymowania młody mężczyzna unikał kontaktu wzrokowego z policjantami, zachowywał się nerwowo. Po chwili funkcjonariusze poznali powód jego reakcji – nastolatek miał przy sobie amfetaminę.

Teraz mężczyźni odpowiedzą przez sądem za popełnione przestępstwa. Za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.