Brutalny napad na ulicy Wyspiańskiego

W sobotę (20 lutego) w nocy doszło do brutalnego napadu na mężczyznę na ulicy Wyspiańskiego. Sprawcy bili go po głowie metalowym narzędziem. Mężczyzna trafił do szpitala.

- Na ulicy Wyspiańskiego został napadnięty mój kuzyn. Tłukli go łomem. Ma roztrzaskaną głowę, rękę, nogę. Do domu miał jeszcze do przejścia 5 metrów. Chcieli ukraść mu zegarek, telefon, słuchawki. Chłopak za 160 zł mało nie stracił życia – pisze na profilu społecznościowym pani Marta i prosi jednocześnie świadków o zgłaszanie się na policję. Ta prowadzi już śledztwo w tej sprawie. - Mężczyzna z powodu odniesionych obrażeń trafił do szpitala. Prowadzone są już intensywne czynności policyjne. Sprawdzany jest m.in. monitoring z miejsca zdarzenia – mówi kom. Krzysztof Nowacki z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu. Do tej sprawy wrócimy.

daw