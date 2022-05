Burmistrz Krynicy Morskiej straci stanowisko

Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku zapadł prawomocny wyrok w sprawie burmistrza Krynicy Morskiej. Dotyczy on przekroczenia przez niego uprawnień podczas budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ulicy Rybackiej w tym mieście. Sąd orzekł między innymi o trzyletnim zakazie zajmowania przez niego stanowisk kierowniczych. To oznacza, że straci on stanowisko burmistrza.

W 2020 roku malborska prokuratura postawiła burmistrzowi Krynicy Morskiej pięć zarzutów odnośnie przestępstw, które miał on popełnić w 2018 roku. Sprawa dotyczyła budowy Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Rybackiej w Krynicy Morskiej. Inwestycja kosztowała ponad 3,6 mln zł. Zarzuty dotyczyły między innymi przekroczenia uprawnień i podrobienia dokumentów (w tym również aneksu do umowy o realizację inwestycji) w zakresie rzeczywistej daty ich sporządzenia, nakłaniania do popełnienia przestępstwa innej osoby i niedopełnienia obowiązków w zakresie należytej weryfikacji prac wynikających z umowy.

29 września ub. roku przed Sądem Rejowym w Malborku zapadł wyrok w tej sprawie. Sędzia orzekł między innymi karę ośmiu miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na 2 lata, karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, przy określeniu wysokości jednej stawki na kwotę 100 złotych i zakazał mu pełnienia stanowisk kierowniczych na okres 3 lat.

Sprawa po apelacji trafiała do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

- Sąd Okręgowy w Gdańsku wyrokiem z 28 kwietnia 2022 roku zmienił wyrok Sądu Rejonowego w Malborku z 29 września 2021 roku, wymierzając oskarżonemu karę grzywny w wysokości 350 stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na 100 złotych. W pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymano w mocy, w tym zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych orzeczony na okres 3 (trzech) lat. Wyrok jest prawomocny – informuje Tomasz Adamski, rzecznik prasowy ds karnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.

De facto oznacza to utratę stanowiska burmistrza Krynicy Morskiej. O tym, jaka będzie dalsza procedura prawna w tej sprawie, spytaliśmy w gdańskiej delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.

- Do 6 maja 2022 r. nie wpłynął do delegatury odpis prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie burmistrza Krynicy Morskiej Krzysztofa Swat – poinformował nas Michał Elszkowski z tej instytucji.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy mailowo w piątek (6 maja) burmistrza Krynicy Morskiej. Do dzisiaj nam nie odpowiedział. W poniedziałek przez telefon sekretarka w Urzędzie Miasta powiedziała nam, że burmistrz nie jest obecny w pracy i nie jest upoważniona, by szczegółowo wyjaśniać obecną sytuację. Dodała, że we wtorek będzie możliwy kontakt z panią sekretarz gminy.

Zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego sąd przesyła komisarzowi wyborczemu, wojewodzie i przewodniczącemu rady gminy odpisy prawomocnych orzeczeń wobec burmistrza wraz z datą uprawomocnienia się orzeczenia. Następnie komisarz w ciągu 14 od daty otrzymania odpisu orzeczenia informuje o wygaśnięciu mandatu burmistrza i ogłasza to w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Następnie prezes Rady Ministrów powołuje komisarza, który będzie zarządzał gminą do czasu wyborów nowego burmistrza.

Do sprawy wrócimy.