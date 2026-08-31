Chciała ominąć korek, wjechała pod volkswagena

Tak wyglądała ta sytuacja chwilę przed tragedią... pewna 35-latka, aby ominąć korek przejechała motorowerem chodnikiem i biegnącą wzdłuż drogą dla rowerów... chwilę później wjechała na jezdnię wprost pod samochód. 64-latek kierujący volkswagenem najechał na nią.

Sytuacja miała miejsce 27 sierpnia w Elblągu. Kobieta doznała złamania otwartego nogi. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zatamowali krwawienie za pomocą taktycznej stazy. Później zajął się nią zespół ratownictwa.

Obecnie prowadzone jest dochodzenie w sprawie tego zdarzenia. Jego uczestnicy byli trzeźwi.