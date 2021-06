Czytelniczka: apeluję do złodzieja z sądu, oddaj mój telefon

- W czwartek (17.06) pomiędzy godz. 8.35 a 8.45 na terenie Sądu Okręgowego w Elblągu, z pełną premedytacją ukradłeś pozostawiony przez moją nieuwagę, dosłownie na chwilę telefon. Miało to miejsce przy bramce tuż przy wejściu. Piszę „z pełną premedytacją” i nazywam to kradzieżą, ponieważ znajdując go powinieneś poinformować o tym pracowników ochrony, ale zamiast tego bardzo szybko i sprytnie go sobie zatrzymałeś - pisze nasza Czytelniczka. W telefonie znajdowały się dowody dotyczące sprawy sądowej.

Kradzież nasza Czytelniczka zgłosiła na Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu tego samego dnia. - Została ona zarejestrowana w Wydziale Wykroczeń. Prowadzimy w tej sprawie czynności - mówi kom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.

Tymczasem Czytelniczka apeluje do osoby, która ukradła telefon, o jego zwrot.

- Jednak miałeś przy tym mało szczęścia, ponieważ doskonale zarejestrowały to kamery, a ustalenie twojej tożsamości jest już tylko kwestią czasu. Więc, jeżeli masz chociaż odrobinę własnej godności i honoru, to oddaj ten telefon z powrotem do redakcji portel.pl lub do Biura Obsługi Interesanta powyższej instytucji, czy też do KMP, a odstąpię od egzekwowania konsekwencji względem Ciebie. Wiedz, że nie poprzestanę poszukiwań tego telefonu nie ze względu na poniesioną stratę, ale ze względu na utracone dowody, które się w nim znajdowały i które tego dnia miały mieć znaczenie w toczącej się sprawie - pisze między innymi w mailu przesłanym do naszej redakcji.





red.