Długi, policyjny weekend

W miniony weekend policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek. Funkcjonariusze z drogówki przebadali 642 kierujących: trzech z nich prowadziło pojazdy w stanie nietrzeźwości. Policjanci odnotowali aż 121 przypadków przekroczeń prędkości.

W ciągu czterech dni odnotowano 14 zdarzeń drogowych i jeden wypadek. Doszło do niego w miniony czwartek (19 czerwca) na ulicy Warszawskiej w Elblągu. W tył pojazdu skoda, w którym jechała trzyosobowa rodzina, uderzył pojazd renault. Chłopiec z samochodu skoda doznał złamania kości przedramienia. Kierowcy byli trzeźwi. Szczegółowy przebieg wypadku wyjaśni policyjne dochodzenie. Policjanci z ruchu drogowego odnotowali 121 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość. Ponadto funkcjonariusze przebadali 642 kierujących, trzech z nich prowadziło pojazdy w stanie nietrzeźwości. Rekordzista to drogowy recydywista, który miał sądowy zakaz prowadzenia i ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Policjanci po raz kolejny wyeliminowali z drogi kolejne zagrożenie na drodze.

Łącznie skontrolowano 197 kierowców i wylegitymowano 216 osób. Nałożono 105 mandatów, w 49 przypadkach zastosowano pouczenia, a wobec 5 kierowców skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Mundurowi zatrzymali także 2 prawa jazdy. Policjanci prewencji interweniowali 136 razy. W trakcie działań wylegitymowali 303 osoby, nałożyli 36 mandatów i pouczyli 66 osób. Zatrzymano 3 osoby poszukiwane i jedną osobę na gorącym uczynku. Do wytrzeźwienia trafiło 10 osób. Skontrolowano także 41 pojazdów. Podczas weekendowych imprez sportowo-kulturalnych, policjanci nie odnotowali żadnych incydentów, które mogłyby zakłócać porządek.